Von dpa

Wie die britische Boulevard-Zeitung «The Sun» berichtete, stünde eine Einigung mit dem BVB indes noch aus. Allerdings sei der englische Rekordmeister in «mehreren Monaten geheimer Gespräche» bereits zu einer Übereinkunft mit dem 20 Jahre alten Stürmer hinsichtlich Vertragslaufzeit und Gehalt gekommen.

Das Onlinemagazin «The Athletic» hatte zuvor eine mögliche Ablöse in Höhe von 100 Millionen Euro genannt. Experten gehen aber davon aus, dass Transfers dieser Größenordnung in diesem Sommer wegen den Folgen der Coronavirus-Krise kaum zu erwarten sind.

Der aktuelle Bundesliga-Topscorer hat in Dortmund noch einen Vertrag bis 2022. In der laufenden Saison erzielte er 14 Tore in 23 Ligaspielen. Sancho war 2017 von Man Uniteds Stadtrivalen Manchester City in die Bundesliga gewechselt. Mehrere Vereine aus der Premier League, darunter auch der FC Chelsea, sollen schon länger an Sancho interessiert sein. Kurz vor Ostern hatte «The Athletic» Man United als wahrscheinlichstes Ziel des 20 Jahre alten Angreifers genannt.