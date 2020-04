Steht vor einem Comeback in der NFL: Rob Gronkowski. Foto: Chris O'meara

Von dpa

Tampa (dpa) - In der NFL bahnt sich ein spektakuläres Comeback an. Rob Gronkowski will nach Informationen mehrerer US-Medien aus dem Ruhestand zurück kommen und zukünftig mit Superstar-Quarterback Tom Brady für dessen neuen Club Tampa Bay Buccaneers spielen.