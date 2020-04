Von Oliver Kreth und Nils Bastek

Vom Gewinn der ersten Meisterschaft seit 2015 hatten der 28-Jährige und seine Teamkollegen kurz vor dem Mittagessen per WhatsApp erfahren. Nach dem Saisonabbruch der Handball-Bundesliga (HBL) schickte Geschäftsführer Viktor Szilágyi eine Nachricht in die gemeinsame Gruppe. Anschließend stießen Spieler und Trainer Filip Jicha zumindest virtuell auf den 21. Meistertitel an. Als die Videokonferenz nach kurzer Zeit wieder beendet war, blieb zumindest bei Pekeler ein fader Beigeschmack.

„Es war schon ein komisches Gefühl“, erzählte der Kreisläufer. „Wir haben leicht angestoßen, aber das kann man natürlich nicht mit einer echten Meisterfeier vergleichen.“ Er glaubt nicht daran, dass die Titel-Party nachgeholt wird. Liga-Präsident Uwe Schwenker hatte beim TV-Sender Sky zwar angekündigt, die Übergabe der Meisterschale „in jedem Falle“ noch nachholen zu wollen. „Ich denke, ein entsprechender Rahmen sollte natürlich dafür vorhanden sein“, sagte der 61-Jährige. Wie auch immer es kommt: Für Pekeler bliebe es merkwürdig. Es ist zudem nicht mal klar, wann die neue Saison losgeht.

Diese Ungewissheit beschäftigt auch Florian Kehrmann, schließlich habe es so etwas noch nie gegeben“. Der Trainer des TBV Lemgo findet auch, dass die HBL-Entscheidung „alternativlos“ gewesen sei. Die Quotientenregel, nach der der Meister letztlich errechnet wurde, nennt der 42-Jährige „einigermaßen fair“.

Ein bisschen Enttäuschung gönnt sich der Weltmeister von 2007 aber dennoch: „Wir haben in diesem Kalender-Jahr noch kein Spiel verloren. Und auch beim Final Four hatten wir mehr als eine Außenseiterchance.“

Derzeit sind seine Spieler in Kurzarbeit, die Ausländer unter ihnen halten sich bei ihren Familien auf. „Das wollten wir ihnen nicht verwehren.“ Wann es wieder losgehen darf mit Teamtraining bleibt ungewiss. Man wolle sich in der kommenden Woche mit verschiedenen Szenarien beschäftigen. Kehrmann: „Eine Frage ist unter anderem ja, müssen die ausländischen Spieler nach ihrer Rückkehr in Quarantäne?“ Geklärt werden muss zudem, wann die Sporthalle wieder für einen Trainingsbetrieb zugelassen ist. Denn anders als im Fußball sind die Trainingsstätten der Handballer nicht in Vereinsbesitz.

Schade findet Kehrmann, dass die Frauen-Bundesliga nicht ähnlich entschieden hat wie die der Männer. Es gibt keinen Frauen-Meister. „Das ist schade für Andre Fuhr (früher Coach der HSG Blomberg-Lippe, Anm. d. Red.), ich hätte ihm den Titel gegönnt.“ Noch deutlicher drückte sich Reinhard Rauball aus. „Ich habe kein Verständnis dafür. Der Sport wird mit Füßen getreten“, sagte der Präsident von Borussia Dortmund den „Ruhr Nachrichten“. Die BVB-Damen führen nach 17 Siegen in 18 Spielen die Tabelle an. Rauball: „Bei den Männern wird der Spitzenreiter zum Meister aufgerufen, bei den Frauen aber nicht. Das hat Anzeichen einer Diskriminierung, denn es gibt keine sportliche Argumente für diese Entscheidung.“

Auch Frank von Behren steht hinter dem HBL-Entschluss, die Saison zu beenden. Mindens Manager meint: „Alles andere wäre unverantwortlich gegenüber Spielern und Bevölkerung gewesen. Die Gesundheit hat Priorität. Außerdem: Die Spieler sind seit März zuhause, sie sehen sich nicht, trainieren nicht gemeinsam. Wie hätte das gehen sollen in der Kürze der Zeit?“

Bei all der Ungewissheit ist der ehemalige Nationalspieler sicher: „Die Vereinslandschaft, die Sportwelt wird nach Corona eine andere sein. Wir alle werden genau planen müssen, wir alle werden verzichten müssen. Es wird tiefe Einschnitte geben.“ Seinen Verein sieht er nicht in der Existenz gefährdet. „Bei uns haben die Zuschauereinnahmen nicht so einen hohen Etatanteil wie etwa beim SC Magdeburg mit im Schnitt über 6000 Zuschauern.“ Aber von Behren weiß auch: Gewiss ist derzeit ziemlich wenig.