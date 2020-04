Von Dirk Schuster

Die Deutsche Fußball Liga jedenfalls setzt alles daran , dass die im März unterbrochene Saison in der 1. und 2. Liga in Kürze fortgesetzt wird. Ohne Fans zwar. Doch Hauptsache, der Ball rollt – und damit auch der Rubel.

Doch wer will das eigentlich sehen? Wer sich im März die Champions-League-Partie zwischen Paris und Dortmund oder das Erstligaspiel Gladbach gegen Köln angeschaut hat, der weiß, dass sich der Unterhaltungswert eines Geisterspiels in engen Grenzen hält.

Die Verbandsbosse und die Klubverantwortlichen sollten darum dringend damit aufhören, den Fußball in schweren Corona-Zeiten als Stimmungsaufheller zu überhöhen. Das ist deplatziert und dient in Wahrheit nur einem Zweck: den krampfhaften Versuch, den Ball wieder ins Rollen zu bringen, irgendwie zu rechtfertigen.

Etwas faul im Paralleluniversum

Dabei ist das gar nicht nötig. Viel glaubwürdiger wäre doch, einfach bei den Fakten zu bleiben. Fast 60.000 Jobs sind direkt oder indirekt mit dem Profifußball verbunden. Das Bestreben, diese Jobs zu retten und Insolvenzen zu vermeiden, ist nicht nur legitim. Es ist sogar die Pflicht der DFL und ihres Geschäftsführers Christian Seifert.

Ob das Möbelhaus, der Baumarkt oder der Einzelhändler von nebenan: Jedes Unternehmen lotet in der Krise Möglichkeiten aus, um den Betrieb wieder ans Laufen zu bekommen. Nichts anderes macht die DFL. Der Unterschied ist bloß: Im Profifußball ist so absurd viel Geld unterwegs, dass viele Menschen sich fragen, wie diese Krise diesen Sport in kürzester Zeit in existenzielle Nöte stürzen konnte.

Es besteht kein Zweifel daran, dass in diesem Paralleluniversum etwas faul ist. 4,8 Milliarden Euro setzten die Klubs der 1. und 2. Liga in der Saison 2018/19 um. Rekord. Und nun sollen Geisterspiele der Rettungsring für die Branche sein. Das wirkt irreal.

Gute Unternehmer legen in guten Zeiten ein gutes Stück ihres Gewinns zur Seite. Sie wissen: Es kann auch mal schlechter laufen. Der Profifußball hat das versäumt.

Im Februar hob DFL-Boss Seifert in seinem Finanzbericht das „verantwortungsbewusste und professionelle Wirtschaften” der Klubs und damit der Liga hervor. Nur zwei Monate später ist diese Liga – um wenigstens einigermaßen auf Kurs zu bleiben – auf die Hilfe der Politik und des Robert-Koch-Instituts angewiesen. Denn die haben nun zu entscheiden, ob das von einer DFL-Task-Force ausgearbeitete Konzept genügt, um die Fortsetzung des Spielbetriebs verantworten und diese Entscheidung den Menschen dann halbwegs überzeugend vermitteln zu können. Übrigens auch vor dem Hintergrund, dass im Nachbarland Niederlande wegen der Pandemie die Saison gerade für beendet erklärt worden ist.

Extrawurst für den Fußball

Und wenn es dann tatsächlich weitergehen sollte: Wer will dafür sorgen, dass sich die Leute nicht zum Rudelgucken in den Wohnzimmern der Bezahl-TV-Abonnenten versammeln? Wäre es dann nicht nur konsequent, wenn Politik und DFL den Fans auch gleich ein Abo subventionieren, um eben diesen gemeinsamen TV-Runden vorzubeugen und das Ansteckungsrisiko zu minimieren?

Und was ist mit dem Personalaufwand, den die Polizei betreiben müsste, um an den Spieltagen mögliche Versammlungen von Fangruppen rund um die Stadien zu verhindern?

Fragt sich, wer all das beantworten will, ohne dass sich der Eindruck weiter verfestigt, dass für den Fußball eine Extrawurst gebraten wird, während andere Sportarten sehenden Auges vernachlässigt werden.

Finanziell wäre die Fortsetzung für den Fußball wichtig. Dem Image dieser Sportart würde sie schaden. Der schönsten Nebensache der Welt droht in der Corona-Krise gerade das Adjektiv verloren zu gehen.