Die NBA könnte ihrer Saison bei Micky Maus und Co. zu Ende spielen. Foto: John Raoux

Von dpa

Orlando (dpa) - Die beste Basketball-Liga der Welt könnte ihre Saison schon bald in Florida bei Micky Maus und ihren Freunden fortsetzen. Nach Informationen des Portals «The Athletic» soll die restliche NBA-Spielzeit in Disney World in Orlando ausgetragen werden.