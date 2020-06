Bundesligist Paderborn würde dem SC Verl die Benteler-Arena (Kapazität: 15.000 Zuschauer) zur Verfügung stellen, sollte der Verein in die 3. Liga aufsteigen. Foto: Thomas F. Starke

Verl (WB). Der Sportclub Verl wird bei einem erfolgreichen Ausgang der Relegationsspiele seine Heimspiele der Drittliga-Saison 2020/2021 in der Benteler-Arena in Paderborn austragen. Darauf haben sich der Sportclub und der benachbarte Bundesligist geeinigt.

Weil die Sportclub Arena in Verl nicht den Ansprüchen der 3. Liga genügt, hatte der DFB die Benennung einer Ausweichstätte zur Bedingung gemacht. Fündig geworden ist der Regionalligist nun im 30 Kilometer entfernten Paderborn.

Präsident des SC Verl, Raimund Bertels, betont: „Die Gespräche mit dem SC Paderborn 07, insbesondere mit Geschäftsführer Martin Hornberger, waren hervorragend. Von Anfang an war klar, dass der SC Paderborn dem Sportclub Verl helfen und den Nachbarn aus Ostwestfalen unterstützen möchte. Mit der Benteler-Arena als Spielstätte erfüllen wir die Anforderungen an Kapazität, Sicherheit und Nutzbarkeit“.

Parallel will der SC Verl prüfen, wie die Sportclub Arena (5153 Zuschauer), in der in dieser Saison unter anderem die DFB-Pokalspiele gegen den FC Augsburg, Holstein Kiel und Union Berlin stattgefunden haben, ausgebaut und modernisiert werden kann.

Paderborns Geschäftsführer Martin Hornberger macht deutlich: „Wir haben sehr früh vom SC Verl eine entsprechende Anfrage erhalten, die wir in Ruhe prüfen und besprechen konnten. Der Austausch zwischen den beiden Vereinen war immer zielführend und partnerschaftlich. Wir wollen gerne helfen, dass der SC Verl seine Heimspiele in der Region Ostwestfalen-Lippe austragen kann, und drücken unserem Nachbarn nun die Daumen für eine erfolgreiche Relegation“.