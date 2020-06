Leipzig war zweimal in Führung gegangen (6. und 56. Minute). Der SCV konnte erstmals in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Patrick Schikowski ausgleichen. In der Schlussphase des Spiels profitierten die Verler dann von einem Patzer des Lok-Torwarts Fabian Guderitz, dem der Ball nach einer Flanke in der 88. Minute zum 2:2 durch die Hände rutschte.

Wo das Rückspiel kommende Woche stattfindet ist noch offen, da der SC Verl aufgrund des Lockdowns im Kreis Gütersloh nicht in seinem Stadion spielen darf.

Verl: Brüseke - Choroba, Stöckner, Langesberg, Ritzka - Schallenberg, M. Kurt, Schöppner (80. Haeder) - A. Yildirim (90.+1 Schröder), Janjic, Schikowski (84. Andzouana)

Schiedsrichter: Badstübner (Windsbach)

Tore: 1:0 Wolf (6.), 1:1 Schikowski (45.+1), 2:1 Steinborn (56.), 2:2 Guderitz (88./Eigentor)

Gelbe Karten: Urban, Schulze, Pfeffer, Heyncke, Zickert / Stöckner