Bielefeld (WB/dis). Der SC Verl hat den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga perfekt gemacht. Den Ostwestfalen reichte im Relegations-Rückspiel am Dienstagnachmittag in der Bielefelder Schüco-Arena ein 1:1 (0:1) gegen den 1. FC Lok Leipzig. Das Hinspiel am Donnerstag im Bruno-Plache-Stadion endete 2:2.

Von Westfalen-Blatt