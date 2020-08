Gegen das nach Siegen beste Team der NBA holten die Mavericks nach Verlängerung ein 136:132. Doncic kam auf 36 Punkte, 19 Vorlagen und 14 Rebounds. «Wir werden immer besser, so müssen wir spielen», sagte Doncic nach dem Ende dem TV-Sender ESPN. Mehr Vorlagen hatte er noch nie in seiner NBA-Karriere - und die letzte war ein wunderschöner Pass mit Links durch die Beine zu Kleber für einen Dunk des Deutschen. Kleber kam auf 15 Punkte in dem Basketball-Spiel.

Der Sieg ändert allerdings nichts an Rang sieben in der Tabelle, den die Mavericks bei noch drei ausstehenden Partien vor den Playoffs weder verlieren noch verbessern können. Nach derzeitigem Stand treffen sie in der ersten Runde auf die Los Angeles Clippers, die zuvor gegen die zuletzt starken Portland Trail Blazers 122:117 gewannen. Die LA Lakers dagegen, die den ersten Platz im Westen sicher haben, verloren ihr drittes Spiel in Serie und kamen gegen die Indiana Pacers zu einem 111:116.

