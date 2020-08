Dem Vernehmen nach hatte die BVB-Spitze den Abreisetag nach Bad Ragaz in der Schweiz, wo sich das Team bis zum 17. August auf die kommende Saison vorbereitet, als Frist für einen möglichen Wechsel des englischen Nationalspielers festgesetzt.

Laut Medienberichten ist Manchester United an einer Verpflichtung interessiert, tut sich aber aufgrund der vom BVB aufgerufenen Ablösesumme in Höhe von 120 Millionen Euro offenbar schwer, den Kauf zu realisieren. Angesichts der in diesem Jahr langen Transferfrist bis Anfang Oktober dürfte die Personalie den BVB jedoch auch in den kommenden Wochen weiter beschäftigen.

Beim Abflug am Vormittag fehlten die Langzeitverletzten Marco Reus und Marcel Schmelzer, sie sollen ihre Reha-Maßnahmen in Dortmund fortsetzen. Dafür waren die Rekonvaleszenten Mats Hummels und Mahmoud Dahoud dabei, die im Laufe der kommenden Woche in das Teamtraining einsteigen sollen. Insgesamt 31 Spieler reisten mit ins Trainingslager, wie der BVB per Twitter bekannt gab. Dazu war ein Video zu sehen, wie die Mannschaft am Flughafen Dortmund eincheckte.

