Heimspiele nun doch in Verl?

Am zweiten Spieltag haben die Verler dann zum ersten Mal Heimrecht. Gegner ist der FC Bayern München II. Ob der SCV dann in seiner Ausweich-Arena in Paderborn spielt oder doch daheim an der Poststraße, sei nach Worten von Klubpräsident Raimund Bertels noch offen.

Klubpräsident Raimund Bertels Foto: Thomas F. Starke/Getty Images für den DFB

„Wir arbeiten weiter daran, dass wir zumindest zu Anfang der Saison in unserer Sportclub-Arena spielen können“, sagte er dem WESTFALEN-BLATT. Sofern aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen zunächst nur Geisterspiele oder Prozentualspiele mit verminderter Auslastung stattfinden, „haben wir vielleicht die Möglichkeit, mit dem DFB eine Vereinbarung zu treffen“, sagte Bertels verhalten optimistisch und kündigte an, einen entsprechenden Antrag stellen zu wollen.

Mit dem SC Paderborn, der für die Heimspiele der Verler die Benteler-Arena zur Verfügung stellt , würden Bertels zufolge keine Komplikationen entstehen. „Der Vertrag ist so gestaltet, dass wir das umsetzen könnten, ohne das dadurch ein finanzieller Nachteil für uns entstünde.“

Eigentlich verlangt der DFB von allen Drittligisten eine Heimspielstätte mit mindestens 10.001 Plätzen. Die Sportclub-Arena in Verl verfügt aber nur über 5.153, die Benteler-Arena über 15.000 Plätze.

Zuletzt beim Testspiel gegen Arminia Bielefeld hatte der SC Verl 300 Besucher an der Poststraße begrüßt. „Wir mussten ein Hygienekonzept erstellen, das von Stadt und Gesundheitsamt abgesegnet wurde“, erklärt Bertels. Die Tickets habe der SCV allerdings nicht verkauft. Vielmehr seien das Einladungen gewesen „als Dankeschön an unsere Unterstützer“, so Bertels, der darin auch ein Modell für potenzielle Drittliga-Heimspiele an der Poststraße sieht.

Magenta-Sport überträgt alle 380 Partien der Saison live

Gut für alle Fans, die die Spiele nicht im Stadion sehen können: Magenta-Sport überträgt sämtliche 380 Partien der Saison live, die ARD und ihre dritten Programme zeigen 86 Livespiele im frei empfangbaren Fernsehen. Hinzu kommt eine Höhepunktberichterstattung in der ARD-Sportschau sowie den Sportsendungen der Landesrundfunkanstalten.

Sportlich sehen sich die Verler nach ihrem jüngsten Testspiel-Dreierpack gegen Teams aus der Bundesliga gut gerüstet. Dem 0:4 gegen Borussia Mönchengladbach folgten ein 5:4-Erfolg beim FC Schalke und zuletzt das 1:2 am Dienstag gegen Bielefeld .

Bertels befand: „Wir haben gegen Arminia da weitergemacht, wo wir gegen Schalke aufgehört haben. Wir waren mutig, haben den Gegner unter Druck gesetzt und uns Chancen herausgespielt. Ohne überheblich sein zu wollen: Einen Zwei-Klassen-Unterschied hat man nicht gesehen.“

SC Verl geht als Außenseiter in die Drittligasaison

Die Spieler hätten in allen drei Duellen gemerkt, „dass der Fußball, den wir spielen wollen, gut funktioniert – auch gegen Bundesligisten. Das macht Hoffnung für die Saison und gibt den Spielern Selbstvertrauen.“

Selbstvertrauen, das die Verler brauchen werden. Denn der Aufsteiger geht – der ansprechenden Testspiele gegen die Bundesligaprominenz zum Trotz – als Außenseiter in die Drittligasaison.