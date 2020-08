«Was für eine Vorstellung. Glückwunsch zu deinem ersten Majorsieg», schrieb der 35-Jährige aus Mettmann bei Instagram in seiner Story neben dem Screenshot des Leaderboards.

Popov hatte Golf-Geschichte geschrieben und als erste Deutsche ein Majorturnier gewonnen. Die in den USA lebende 27-Jährige strich bei ihrem Triumph auf dem schottischen Royal Troon Golf Club einen Siegerscheck über 675 000 US-Dollar ein - mehr als das Sechsfache, was die Weltranglisten-304. in ihrer gesamten vorherigen Karriere gewonnen hatte.

Bei den Herren waren bislang nur Bernhard Langer (Masters 1985, 1993) und Martin Kaymer (PGA Championship 2010, US Open 2014) bei einem Major erfolgreich.

© dpa-infocom, dpa:200823-99-278444/2