«Die Organisation und Durchführung dieser Spielzeit wird um ein Vielfaches komplizierter als die Beendigung der letzten Spielzeit», sagte der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga nach einer Außerordentlichen Mitgliederversammlung in Frankfurt am Main. «Man muss kein Philosoph und kein Prophet sein, um die Aussage zu treffen, dass dies die anspruchsvollste und schwierigste Spielzeit des professionellen Fußballs in Deutschland wird», fügte Seifert hinzu.

Die 1. und 2. Bundesliga wollen am 18. September in die neue Saison starten. Dabei müssen die Clubs weiterhin vor weitgehend leeren Rängen spielen. Die DFL und ihre Clubs würden ein «Höchstmaß an Energie» benötigen, um die kommende Saison zu bewältigen, sagte Seifert. Es bedürfe bei der Planung «Besonnenheit und Mut».

