Die Corona-Lage an den Bundesliga-Standorten

Berlin/Bielefeld (dpa/WB). In der Fußball-Bundesliga sind seit dem Saisonstart im September grundsätzlich wieder Zuschauer zugelassen - abhängig von der Entwicklung der Corona-Lage. Zuletzt stiegen die Zahlen der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche landesweit erheblich an, so dass an mehreren Standorten die Genehmigung für die Zulassung der Fans vor dem kommenden Spieltag wieder gekippt werden könnte.

Von Westfalen-Blatt