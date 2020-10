«In der ersten Halbzeit haben wir alles vermissen lassen, das ist offensichtlich: Intensität, Aggressivität, wir waren nicht kompakt, wir haben nicht mit Selbstvertrauen gespielt. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht warum, weil das in den zurückliegenden Spielen gut war, sehr gut», sagte der Deutsche am Dienstagabend. «Unsere Vorbereitung war gut, das Spiel gegen Nimes war gut, das Training war gut. Es war eine große Überraschung.»

Zwei Monate nach der Finalniederlage gegen den FC Bayern sorgte ein spätes Tor von Marcus Rashford in der 87. Minute für die Heimpleite des französischen Meisters, der zuvor noch durch ein Eigentor von Anthony Martial (55.) zum Ausgleich gekommen war. Bruno Fernandes hatte United im zweiten Versuch per Strafstoß in der 23. Minute erstmals in Führung gebracht. «In der zweiten Halbzeit haben wir alles probiert. Wir haben es zum 1:1 geschafft, hatten Chancen auf vielleicht ein zweites Tor - am Ende zu verlieren ist hart. Es liegt ganz klar an uns, das zu verbessern», sagte Tuchel.

Paris spielt in derselben Gruppe H wie RB Leipzig. Zum Duell mit den Sachsen kommt es am dritten Gruppenspieltag der Champions League am 4. November.

