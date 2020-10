Sieg für die Clubhistorie: Hoffenheim feiert 4:1 in Gent

Gent (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim hat ihre Europacup-Historie mächtig aufpoliert. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gewann das zweite Gruppenspiel in der Europa League bei KAA Gent ganz souverän mit 4:1 (1:0).

Damit feierten die Kraichgauer im 16. Spiel auf internationaler Bühne ihren höchsten Sieg und den ersten Auswärtserfolg überhaupt. «Ich bin sehr glücklich über diesen klaren und verdienten Sieg. Die Jungs haben den Matchplan optimal umgesetzt», sagte der 38 Jahre alte Chefcoach nach dem starken Auftritt im von der Corona-Krise heftig gebeutelten Belgien.

Ishak Belfodil mit einem verwandelten Handelfmeter (36. Minute), der überragende Florian Grillitsch (52.) sowie die Joker Mijat Gacinovic (73.) und Munas Dabbur (90.+4) erzielten die Tore für den Fußball-Bundesligisten. Der ehemalige Heidenheimer Tim Kleindienst traf zum zwischenzeitlichen 1:3 (90.+3). Die TSG baute mit einem couragierten Auftritt ihre Tabellenführung in der Gruppe L aus.

Beim zweiten Erfolg im zweiten Spiel nach dem 2:0 zum Auftakt gegen Roter Stern Belgrad konnte sich Hoffenheim allerdings auch bei Oliver Baumann bedanken. Der Torhüter wehrte in der 14. Minute einen Foulelfmeter von Roman Jaremtschuk ab. Die Partie fand in der leeren Ghelamco Arena statt. Gemessen an der Einwohnerzahl zählt Belgien neben Tschechien zu den von der Pandemie am schwersten betroffenen Ländern in der Europäischen Union.

Die Hoffenheimer sind damit ihrem großen Ziel, im dritten Anlauf erstmals in einem internationalen Wettbewerb zu überwintern, einen Schritt nähergekommen. Gegen den Tabellen-13. der Jupiler Pro League setzte Hoeneß im Angriff auf Belfodil, Ihlas Bebou und Robert Skov, nachdem sich Torjäger Andrej Kramaric weiter in Quarantäne befindet.

Beim belgischen Meister von 2015 überzeugte der beim FC Bayern ausgebildete Ex-Heidenheimer Niklas Dorsch. Der frühere Torjäger des Zweitligisten, Kleindienst, kam erst in der 69. Minute - und durfte sich noch als Torschütze in den Statistiken verewigen.

Inmitten ihrer konzentrierten und kombinationssicheren Auftaktphase mussten die Hoffenheimer einen Foulelfmeter hinnehmen: Stefan Posch brachte Jaremtschuk zu Fall, der ukrainische Stürmer scheiterte aber vom Punkt am starken TSG-Keeper Baumann.

Vor allem Sebastian Rudy und Grillitsch dirigierten das Spiel gegen das Team von Wim De Decker, der bereits Gents dritter Trainer in dieser unruhigen Saison ist. Als KAA immer mehr wackelte, vergab Bebou eine dicke Chance (28.), ehe Belfodil seinen Strafstoß verwandelte. Für den algerischen Nationalstürmer war es nach langer Leidenszeit mit einer Kreuzband-Operation ein ganz besonderer Moment.

Grillitsch traf nach der Pause nach einer herrlichen Kombination zum 2:0. Der österreichische Nationalspieler hatte gegen Belgrad zur Halbzeit noch überstürzt das Stadion verlassen, um bei der Geburt seiner Tochter dabei zu sein. Der Ex-Frankfurter Gacinovic machte dann mit einem schönen Schuss zum 3:0 alles klar - ehe noch zwei späte Treffer fielen.

