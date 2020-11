Nach einem Freilos in der ersten Runde setzte sich Deutschlands bester Tennisspieler in der französischen Hauptstadt gegen den Serben Miomir Kecmanovic leicht und locker mit 6:2, 6:2 durch. Zverev benötigte lediglich 55 Minuten für seinen Erfolg. Der 23-Jährige trifft nun auf den Franzosen Adrian Mannarino.

Für Zverev war es der erste Auftritt seit seinem Doppel-Triumph bei den beiden Turnieren in Köln. Danach hatte es vor allem Schlagzeilen über das Privatleben des gebürtigen Hamburgers gegeben. Zunächst hatte seine Ex-Freundin Brenda Patea öffentlich gemacht, dass sie ein Kind von Zverev erwartet. Dann hatte in Olga Scharipowa eine weitere Ex-Freundin in einem Interview von Übergriffen durch ihren damaligen Freund berichtet.

Zverev hatte diese Vorwürfe in einem Statement bei Instagram zurückgewiesen. Auf dem Platz ließ sich die deutsche Nummer eins die unruhigen Tage nicht anmerken.

