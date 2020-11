Schrötter Vierter in Moto2 - Mir MotoGP-Weltmeister

Motorrad-WM in Valencia

Valencia (dpa) - Suzuki-Pilot Joan Mir ist neuer Motorrad-Weltmeister in der MotoGP-Klasse. Dem 23 Jahre alten Spanier genügte ein siebter Platz, um beim letzten WM-Lauf der Saison am nächsten Wochenende in Portugal nicht mehr eingeholt werden zu können.