Der 29-Jährige sprang am Sonntag im polnischen Wisla 137,5 und 134 Meter weit und setzte sich vor seinem Teamkollegen Karl Geiger durch. Der Oberstdorfer Geiger kam auf 133,5 und 128 Meter. Damit machte er den überragenden deutschen Auftakt in den Highlight-Winter mit Skiflug-WM, Vierschanzentournee und nordischer Ski-Weltmeisterschaft in Oberstdorf perfekt.

Drittbester Springer im Team von Bundestrainer Stefan Horngacher war Pius Paschke auf Rang zwölf. Martin Hamann landete auf Platz 18. Severin Freund wurde 25. Der lange verletzte Olympiasieger Andreas Wellinger schied bei seinem ersten Weltcup-Start seit 609 Tagen dagegen nach dem ersten Durchgang aus.

