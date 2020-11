«Ich habe schon nach der WM 2018 gesagt, dass Jogi Löw seine Ansprache an diese Generation anpassen muss. Es liegt jetzt am Bundestrainer, seine Spieler von der Leine zu lassen», schrieb der 37 Jahre alte Ehrenspielführer in einem Gastbeitrag für die «Sport Bild». Das jüngste 0:6 gegen Spanien zähle nicht zu der Art Niederlagen, die man schnell abhaken und wegstecken könne.

Lahm sieht im Auswahlkader um Leroy Sané, Timo Werner und Serge Gnabry ein Team, das wie gemacht sei für Vollgas-Fußball nach dem Vorbild des FC Liverpool. «Jetzt braucht es dazu noch unbedingte Leidenschaft - und die muss der Bundestrainer seinen Spielern vermitteln.»

Lahm gewann mit Löw 2014 in Brasilien den WM-Titel, trat danach aus der Nationalmannschaft zurück und ist inzwischen Organisationschef für die Heim-Europameisterschaften 2024. «Der Bundestrainer hat die Chance, einen Stil zu entwickeln, in dem die Vorzüge dieser Spieler zur Geltung kommen. Er muss ihnen klarmachen, welche Verantwortung sie tragen, wenn sie für Deutschland spielen. Und er muss sich vor Augen halten, welche Verantwortung er selbst trägt», schrieb Lahm in der Ausgabe.

