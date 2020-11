Die beiden Fußball-Profis waren nicht auf den Livestream-Bildern vom Abschlusstraining am Montag in München zu sehen.

Die zuletzt angeschlagenen Jérôme Boateng, Lucas Hernández, Javi Martínez und Bouna Sarr standen dagegen wieder auf dem Rasen. Boateng, Hernández und Martínez hatten nach dem 3:1-Erfolg in Stuttgart Blessuren, Sarr fiel bei dem Spiel komplett aus.

Der zuletzt wegen muskulärer Probleme fehlende und gegen den VfB angeschlagen ausgewechselte Corentin Tolisso stand zu Beginn der Einheit, an der auch einige Nachwuchstalente teilnahmen, ebenfalls nicht mit auf dem Rasen. Allerdings war nur etwas mehr als die erste Viertelstunde des Trainings am Vereinsgelände an der Säbener Straße via Livestream einsehbar.

Verzichten muss Trainer Hansi Flick in Madrid definitiv auf die länger verletzten Joshua Kimmich und Alphonso Davies. Angesichts des bereits festehenden Gruppensieges und des Einzugs ins Achtelfinale könnte sich Flick durchaus den Luxus leisten, einige Stars pausieren zu lassen.

Der 55-Jährige kündigte an, dass man die Rekordserie von 15 Siegen in der Königsklasse fortsetzen und es deshalb nicht locker angehen lassen wolle. Hinter den Münchnern (12 Punkte) ist der Kampf um den zweiten Platz für das Achtelfinale spannend. Atlético (5), Lokomotive Moskau (3) und RB Salzburg (1) haben noch Chancen.

