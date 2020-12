«Ich habe vor, nächstes Jahr hier zu sein. Ich will nächstes Jahr hier sein», wurde Hamilton in dem Tweet zitiert. Der 35-Jährige wird am Freitag auf einer Veranstaltung des Motorsport-Weltverbandes Fia als Weltmeister geehrt. Der aktuelle Vertrag des siebenmaligen Champions bei Mercedes läuft zum Jahresende aus. An einer Vertragsverlängerung gibt es keine echten Zweifel.

© dpa-infocom, dpa:201218-99-739960/2