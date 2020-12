Warten auf den Schalke-Retter: Gross soll kommen

Gelsenkirchen (dpa) - Die Trainerfrage beim FC Schalke 04 blieb über Weihnachten unbeantwortet. Doch die Zeit drängt: Schon am Montag steht das Mannschaftstraining an, am kommenden Wochenende wird wieder in der Fußball-Bundesliga gespielt.

Wer soll versuchen, den Tabellenletzten vor dem Abstieg zu bewahren? Alles deutet auf den Schweizer Christian Gross hin. Der 66-Jährige wäre nach David Wagner, Manuel Baum und Kurzzeit-Helfer Huub Stevens schon der vierte Verantwortliche in dieser Saison auf der Schalker Bank.

Bereits vor Weihnachten hatten mehrere Medien über den bevorstehenden Deal berichtet, eine Bestätigung des Vereins gab es bislang nicht. Am Tag nach den Feiertagen stehen für die Profis zunächst die Corona-Tests an. Möglicherweise ist Gross schon dabei - die Schalker wünschen heute ganz oben auf ihrer Homepage immer noch «frohe Weihnachten».

Am 2. Januar tritt die verunsicherte Schalker Mannschaft bei Hertha BSC an. Sollte dort kein Erfolg gelingen, droht eine Woche später gegen die TSG Hoffenheim die Einstellung des historischen Negativ-Rekords von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 mit 31 Spielen ohne Erfolg.

Die seit 29 Bundesliga-Spielen sieglose Schalker Mannschaft trat zuletzt selten als Einheit auf, ist ohne Selbstvertrauen und hat zudem ein Qualitätsproblem. Bis zum Relegationsplatz fehlen bereits sechs Punkte. Gross soll helfen - zehn Jahre nach seinem letzten Bundesliga-Einsatz als Trainer.

Bei seiner bisher einzigen Station (2009 bis 2010) steuerte der Schweizer den VfB Stuttgart einst aus der Abstiegszone bis in die Europa League. Nach einem Fehlstart in die neue Saison musste er dann allerdings wieder gehen.

Für Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider war Gross, den er aus gemeinsamen Stuttgarter Zeiten kennt, nach den Fehleinschätzungen mit Wagner und Baum der nächste Wunschkandidat. Sollte aber auch der neue Trainer scheitern, wäre wohl auch der 50 Jahre alte Sportvorstand kaum noch zu halten.

Im Schalker Umfeld wird ein mögliches Engagement von Gross jedoch kritisch gesehen. Schließlich war er zuletzt vor acht Jahren bei dem Schweizer Club Young Boys Bern im europäischen Fußball als Trainer tätig. Danach arbeitete er in Ägypten sowie Saudi-Arabien und hatte im Sommer seine Trainer-Karriere eigentlich schon für beendet erklärt.

In seiner Heimat holte Gross, der viel Wert auf Disziplin legt, aber auch mit den Grasshoppers Zürich und dem FC Basel insgesamt sechs Meistertitel und fünf Pokalsiege. 1997 war er bei Tottenham Hotspur zudem der erste Schweizer Trainer in der englischen Premier League.

