Chronologie des Sports im Jahr 2020 - Teil 1

Berlin (dpa) - Die Chronologie des Sports im Jahr 2020 - erster Teil.

Die Chronologie der Monate Januar bis März:

01.01. Der Schotte Peter Wright ist zum erstmals Darts-Weltmeister.

6.1. Der frühere deutsche Fußball-Nationaltorwart Hans Tilkowski, dessen Name eng mit dem legendären Wembley-Tor aus dem WM-Finale von 1966 verknüpft ist, stirbt im Alter von 84 Jahren.

06.01. Weltmeister Dawid Kubacki aus Polen gewinnt erstmals die Vierschanzentournee der Skispringer. Karl Geiger wird Dritter.

10.01. Die Volleyballer verpassen die Olympischen Spiele durch ein 0:3 gegen Frankreich im Finale des Qualifikationsturniers in Berlin.

12.01. Auch die Volleyballerinnen sind bei Olympia nur Zuschauer. Die Deutschen unterliegen im Quali-Finale von Apeldoorn der Türkei.

25.01. Deutschlands Handballer beenden in Stockholm nach einem 29:27-Sieg über Portugal die Europameisterschaft als Fünfter.

26.01. Der ehemalige Basketball-Superstar Kobe Bryant verunglückt tödlich bei einem Hubschrauberabsturz in den USA.

29.01. Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf trennt sich von Trainer Friedhelm Funkel. Uwe Rösler tritt seine Nachfolge an.

31.01. Tennisprofi Alexander Zverev verpasst es im Halbfinale der Australian Open, als erster Deutscher bei den Herren seit 2003 in ein Grand-Slam-Finale einzuziehen.

31.01. Fußball-Nationalspieler Emre Can wechselt von Italiens Rekordmeister Juventus Turin zu Borussia Dortmund.

01.02. Skirennfahrer Thomas Dreßen gewinnt als erster Deutscher seit 1992 das Abfahrtsrennen in Garmisch-Partenkirchen.

03.02. Die Kansas City Chiefs gewinnen in Miami erstmals seit 50 Jahren wieder den Super Bowl.

06.02. Der Deutsche Handballbund trennt sich von Bundestrainer Christian Prokop. Sein Nachfolger wird der Isländer Alfred Gislason.

11.02. Nach nur elf Wochen tritt Jürgen Klinsmann völlig überraschend als Chefcoach des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC zurück.

12.02. Die Formel 1 setzt wegen des Coronavirus den Großen Preis von China aus. Er wird in diesem Jahr nicht mehr stattfinden.

12.02. Frank Stäbler gewinnt Ringer-Gold bei den EM in Rom. Es ist der fünfte große Titel seiner Laufbahn.

14.02. Manchester City wird wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay aus der Champions League ausgeschlossen. Der Verein zieht vor den Internationalen Sportgerichtshof.

15.02. Stabhochsprung-Europameister Armand Duplantis schraubt seinen eigenen Weltrekord in Glasgow auf 6,18 Meter.

15.02. Patrick Beckert gewinnt mit Bronze über 10 000 Meter die einzige deutsche Medaille bei der Eisschnelllauf-WM in Salt Lake City.

16.02. Toni Eggert und Sascha Benecken holen bei der Rodel-WM den Titel im Doppelsitzer und führen in Sotschi die Teamstaffel zu Gold.

23.02. Viermal Silber und eine Bronzemedaille sind die deutsche Bilanz bei den Biathlon-WM in Antholz.

23.02. Francesco Friedrich steigt mit dem sechsten WM-Titel in Folge im Zweierbob zum alleinigen Rekord-Weltmeister auf.

27.02. Wegen einer Orkanwarnung wird das Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt bei RB Salzburg abgesagt.

29.02. Wegen massiver Beleidigungen von Mäzen Dietmar Hopp durch Münchner Fans steht die Bundesliga-Partie zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und dem FC Bayern vor dem Abbruch.

03.03. Der 1. FC Saarbrücken zieht als erster Viertligist in der Geschichte des DFB-Pokals ins Halbfinale ein.

09.03. Erstmals erklärt die Deutsche Fußball Liga, dass es wegen der Ausbreitung des Coronavirus am nächsten Bundesliga-Wochenende Geisterspiele geben wird. In den folgenden Wochen kommt der Wettkampfsport nahezu weltweit zum Erliegen.

09.03. Der FC Augsburg trennt sich von Trainer Martin Schmidt. Heiko Herrlich löst ihn ab.

10.03. Die Saison in der Deutschen Eishockey Liga wird als Folge der Ausweitung des Coronavirus abgebrochen. Es gibt keinen Meister.

11.03. Das Nachholspiel Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln findet als erstes Bundesliga-Match wegen des Coronavirus unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

11.03. Timo Hübers vom Zweitligisten Hannover 96 wird als erster Fußballprofi in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

12.03. Die amerikanische Basketball-Liga NBA unterbricht ihre Saison wegen der Covid-19-Pandemie auf unbestimmte Zeit.

12.03. Rennstall McLaren zieht sein Team für den Formel-1-Auftakt in Australien nach einem Coronavirus-Fall zurück. Das Rennen in Melbourne wird danach abgesagt.

13.03. Erstmals in der Geschichte der Fußball-Bundesliga finden aufgrund der Corona-Pandemie alle Begegnungen eines Spieltages ohne Zuschauer statt.

13.03. Die UEFA stoppt den Spielbetrieb in der Champions League und in der Europa League wegen der Coronavirus-Krise. Auch die Deutsche Fußball Liga verfügt die Einstellung des Spielbetriebes in der Bundesliga und der 2. Liga.

17.03. Die Europäische Fußball-Union verschiebt die EM aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf Sommer 2021.

17.03. Die French Open der Tennisprofis in Paris werden vom Mai auf den Zeitraum 20. September bis 4. Oktober 2020 verschoben.

21.03. Die Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz fällt aufgrund der Pandemie aus.

24.03. IOC und japanische Organisatoren beschließen die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio um ein Jahr.

