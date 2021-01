Rose bekräftigt: Mit Embolo gegen den BVB

«Für uns ist klar, dass Breel morgen im Kader ist», sagte Gladbachs Trainer Marco Rose vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und DAZN). «Das Thema ist jetzt wirklich was für Breels Anwälte», sagte Rose am Donnerstag weiter.

Embolo soll nach Überzeugung der Polizei am Wochenende an einer illegalen Party in Essen teilgenommen haben. Der 23 Jahre alte Schweizer Nationalspieler bestreitet dies. Embolo war auch nicht auf der Party, sondern in einer angrenzenden Wohnung von der Polizei angetroffen worden.

«Wir glauben das der Polizei. Alles andere sind Vermutungen», sagte ein Clubsprecher weiter. Nach eigener Darstellung hat Embolo in besagter Wohnung Basketball geschaut. Nach Überzeugung der Essener Polizei ist der Schweizer beim Anrücken der Beamten aber aus dem Fenster und über ein Dach in die Wohnung geflohen.

Rose wollte vor dem Spiel gegen den BVB weiter keine Aussage zu seiner Zukunft machen. «Ich möchte mich nicht zu Spekulationen äußern. Wir haben morgen ein wichtiges Spiel gegen Borussia Dortmund. Das wollen wir unbedingt gewinnen», sagte Rose. Seit Wochen wird der Gladbacher Coach mit dem BVB in Verbindung gebracht. Der 44-Jährige hat am Niederrhein noch einen Vertrag bis Ende Juni 2022, allerdings auch eine Ausstiegsklausel für diesen Sommer.

Rose bekräftigte vor dem Borussen-Duell zudem, dass Marcus Thuram nach dem Ablaufen seiner Sperre gegen Dortmund wieder im Kader stehen wird. «Ja klar, er hat gut gearbeitet und wird morgen dabei sein», sagte Rose über den französischen Stürmer, der im Dezember nach einer Spuckattacke gegen Hoffenheims Stefan Posch für fünf Spiele plus eine weitere Partie auf Bewährung gesperrt worden war.

«Ihm hat die Geschichte schon sehr zugesetzt, aber jetzt geht es weiter. Es tut ihm schrecklich leid. Er wird daraus lernen», sagte Rose. Der Gladbacher Coach hofft, dass Thuram «sich auch Kredit zurückholt, den er natürlich auch verloren hat».

