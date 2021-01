«Das ist absolut unwahr», teilte das IOC in einer Erklärung mit. Zuvor hatte bereits die japanische Regierung einen Bericht der Londoner «Times», wonach sie intern zu dem Schluss gekommen sei, dass die Sommerspiele in diesem Jahr wegen der Pandemie abgesagt werden müssten, «vollständig zurückgewiesen.»

Die «Times» hatte unter Berufung auf ein nicht näher genanntes Mitglied der japanischen Regierungskoalition berichtet, es bestehe Einigkeit darüber, dass die bereits um ein Jahr verschobenen Spiele zum Scheitern verurteilt seien. IOC-Chef Thomas Bach hatte bereits in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview betont, er sehe keinen Anlass für eine Absage der Spiele vom 23. Juli bis 8. August.

«Wir werden alle möglichen Gegenmaßnahmen gegen Covid-19 ergreifen und weiterhin eng mit dem IOC, dem Organisationskomitee Tokio 2020 und der Stadtregierung von Tokio bei unseren Vorbereitungen für die Durchführung von sicheren Spielen in diesem Sommer zusammenarbeiten», hieß es am Freitag in der IOC-Mitteilung.

Auch für das Paralympische Komitee IPC ist eine Absage kein Thema. «Das IPC, das IOC, das Organisationskomitee für Tokio 2020 und alle Partner, die die Spiele ausrichten, sind voll und ganz darauf fokussiert, diesen Sommer sichere Olympische und Paralympische Spiele zu veranstalten. Diese Position hat sich nicht geändert und wurde heute noch einmal vom IOC, Tokio 2020 und der japanischen Regierung bestätigt», hieß es in einer Erklärung. Alle Beteiligten glauben daran, «dass mit den robusten Maßnahmen und Plänen, die wir haben, die Spiele sicher stattfinden können und werden.» Die Paralympics sind vom 24. August bis 5. September geplant.

