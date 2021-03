Kramer wird neuer Trainer bei Arminia Bielefeld

Bielefeld (dpa) - Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat Frank Kramer als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 48-Jährige erhält bei den Ostwestfalen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023, wie der Verein mitteilte.

Kramer wird bereits am Vormittag sein erstes Training mit der Mannschaft leiten. Anschließend soll er bei einer Online-Pressekonferenz um 13.00 Uhr offiziell vorgestellt werden. Zuvor hatten mehrere Medien übereinstimmend darüber berichtet.

Kramer folgt auf Aufstiegstrainer Uwe Neuhaus, von dem sich die Arminia am Montag nach fünf Spielen ohne Sieg getrennt hatte. «Wir haben mit Frank Kramer überzeugende Gespräche geführt und freuen uns auf die gemeinsame Aufgabe, unsere Mannschaft in allen Bereichen weiterzuentwickeln», sagte Sport-Geschäftsführer Samir Arabi laut Mitteilung. Kramer lobte die «tolle Entwicklung» des Vereins. «Ich freue mich, jetzt ein Teil davon zu sein. Ich habe totale Lust auf die Arbeit mit den Spielern und der gesamten Mannschaft».

Der neue Trainer ist im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga beim Tabellen-16. direkt gefordert. Am Sonntag steht für Bielefeld das wichtige Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin an, drei Tage später folgt das Nachholspiel gegen Werder Bremen. «Mit dem Wechsel in einer entscheidenden Saisonphase wollen wir der Mannschaft noch einmal einen besonderen Impuls geben», hatte Arabi am Montag erklärt.

Kramer hatte in der Bundesliga 2012 für zwei Spiele interimistisch die TSG 1899 Hoffenheim trainiert und 2013 die SpVgg Greuther Fürth, in der 2. Liga 2015 für knapp fünf Monate Fortuna Düsseldorf. Von 2016 bis 2019 coachte er diverse Nachwuchsteams des Deutschen Fußball-Bundes. Zuletzt leitete der 48-Jährige das Nachwuchsleistungszentrum des österreichischen Meisters RB Salzburg.

Dem Coach wird wohl vor allem zugetraut, die Entwicklung junger Spieler voranzutreiben. «Frank ist ein vielschichtiger Trainer mit reichlichen Erfahrungen im Profi- und Nachwuchsbereich», sagte Arabi. «Wir sind davon überzeugt, dass er mit seinen fachlichen und analytischen Qualitäten der Trainertyp ist, der zum Arminia-Weg passt und den wir für die nächsten Entwicklungsschritte brauchen.»

Die Trennung von Neuhaus war für viele überraschend gekommen und auch von einigen Fans teils heftig kritisiert worden. Einem Bericht der «Neuen Westfälischen» zufolge riefen einige Anhänger für den Dienstagmorgen zu einer Demonstration gegen die Entscheidung vor dem Stadion auf. Mit Rang 16 sahen die meisten Fans ihre Arminia, die vor zwei Wochen noch beim 3:3 in München überrascht hatte, im Soll.

© dpa-infocom, dpa:210302-99-652376/5