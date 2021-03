Ein Comeback seines Teamkollegen vom FC Bayern würde ihn, wenn es soweit käme, aber «auf jeden Fall» freuen, sagte Neuer in der Sendung «Blickpunkt Sport» des Bayerischen Rundfunks. «Ich denke, er hat ja seine Leistung gezeigt und er ist ein Spieler, der immens wichtig ist für uns beim FC Bayern.»

Bundestrainer Joachim Löw hatte zuletzt deutlicher formuliert, dass eine Rückkehr von Müller, den er zusammen mit Jérôme Boateng und Mats Hummels im Frühjahr 2019 aussortiert hatte, zur EM im kommenden Sommer möglich sei. Die EM sei «ein eigener Wettbewerb, und selbstverständlich ist es unsere Aufgabe, die besten Spieler, die es gibt, und die beste Mannschaft mitzunehmen, um den größtmöglichen Erfolg zu garantieren», hatte Löw gesagt. Müller signalisierte am Wochenende, dass er Lust habe, «im nächsten Sommer nach Titeln zu jagen».

Neuer forderte Müllers Rückkehr nicht offensiv ein. Der Kapitän betonte aber die Rolle des Weltmeisters von 2014 als «Dreh- und Angelpunkt» bei den Bayern. Zudem funktioniere das «Radio» Müller bestens, der 31-Jährige ist einer der Lautsprecher auf dem Platz, an dem sich seine Mitspieler orientieren.

Löw habe ihn in seine Überlegungen noch nicht eingeweiht, sagte Neuer. Ende März stehen die ersten Länderspiele des Jahres in der WM-Qualifikation an. Mit Blick auf die EM werde es wie auch im Frühjahr 2019 der Fall sein, «dass die Entscheidung wieder von den Verantwortlichen getroffen wird», sagte Neuer.

