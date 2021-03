Dubai (dpa) - Mit einem weiteren Erstrunden-Aus hat Angelique Kerber die nächste Enttäuschung erlebt.

Die ehemalige Nummer eins der Tennis-Welt verlor beim WTA-Turnier in Dubai trotz einer klaren Führung im dritten Satz mit 6:3, 2:6, 4:6 gegen die Französin Caroline Garcia. Im entscheidenden Durchgang reichte der 33 Jahre alten Kielerin selbst eine 4:1-Führung nicht.

Kaum hatte sie mit ihrem Tennisschläger Garcia abgeklatscht, zog sie sich auch schon den Mundschutz über und trottete vom Centre Court. «Es war ein Auf und Ab», sagte Kerber: «Ich habe im ersten Satz ganz gut angefangen. Im dritten Satz lag ich vorne und konnte es nicht zu Ende spielen. Ich habe dann auch viele Fehler gemacht für meine Verhältnisse.»

Im zweiten Satz hatte die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin nach einem zwischenzeitlichen 2:1 ebenfalls fünf Spiele in Serie verloren und den Satzausgleich hinnehmen müssen. Probleme hatte die Linkshänderin insbesondere auch mit ihrem Aufschlag. Kerber leistete sich gegen die Weltranglisten-47. zehn Doppelfehler.

Nach ihrem Erstrunden-Aus bei den Australian Open in Melbourne hatte die Weltranglisten-26. in der vergangenen Woche eine Partie in Doha gewonnen, war dann aber in der zweiten Runde an der Estin Anett Kontaveit gescheitert. Wie die kommenden Wochen für sie aussehen werden, weiß sie noch nicht. «Ich werde mich jetzt mit meinem Team zusammensetzen. Jetzt planen wir den nächsten Trip», sagte Kerber: «Die nächsten Tage werde ich auf jeden Fall erst mal Pause machen, dann gucken wir weiter.»

Weil auch Laura Siegemund in ihrer Auftaktpartie von Dubai den Kürzeren zog, geht die mit rund 1,8 Millionen Dollar dotierte Hartplatz-Veranstaltung ohne deutsche Beteiligung weiter. Die Schwäbin verlor gegen die erst 19-jährige Russin Anastassija Potapowa klar 3:6, 2:6.

