Der 28 Jahre alte Belgier setzte sich am Sonntag bei dem Radsport-Monument nach 299 Kilometern von der Metropole in den Küstenort durch und ließ den Australier Caleb Ewan und den belgischen Titelverteidiger Wout van Aert hinter sich.

Bester Deutscher wurde Paris-Nizza-Sieger Maximilian Schachmann, der am Schlussanstieg die Attacken der Topfavoriten konterte und sich am Ende im Schlusssprint als 14. geschlagen geben musste. Sein Teamkollege Peter Sagan belegte Rang vier. Der letzte deutsche Sieger in Sanremo war John Degenkolb im Jahr 2015.

