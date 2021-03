DFB-Team ohne Süle nach Rumänien - Corona-Tests negativ

Der 25 Jahre alte Bayern-Profi fällt wegen muskulärer Probleme für das WM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien am Sonntagabend (20.45 Uhr/RTL) und auch für das folgende Heimspiel gegen Nordmazedonien am kommenden Mittwoch in Duisburg aus, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vor dem Abflug in Düsseldorf bekanntgab.

Der Münchner Innenverteidiger hatte wegen einer Zerrung an der Rückseite des linken Oberschenkels bereits beim 3:0 des DFB-Teams gegen Island pausieren müssen. Die Blessur lasse «einen Einsatz derzeit noch nicht zu», berichtete der Verband.

Bundestrainer Joachim Löw stehen damit noch 18 Feldspieler und zwei Torhüter zur Verfügung. Alle Akteure seien vor der Reise nach Bukarest am Freitag und Samstag insgesamt dreimal getestet worden, zweimal mit Antigen-Schnelltests und einmal mit einem PCR-Test. Alle Corona-Tests hätten ein negatives Ergebnis gehabt, meldete der DFB.

Vor dem Island-Spiel war der Gladbacher Jonas Hofmann positiv getestet worden. Er musste ebenso wie der Leipziger Marcel Halstenberg in Quarantäne. Halstenberg war bei der Kontaktverfolgung als Kontaktperson der Kategorie 1 eingestuft worden.

