«Ich denke, die Leute erwarten von Madrid viel mehr als von Chelsea in diesem Spiel. Mal schauen, was passiert. Aber ich denke, es wird eng werden», sagte der frühere Stuttgarter vor dem Gastspiel des Teams von Trainer Thomas Tuchel am Dienstag in Madrid im Interview der spanischen Fachzeitung «Marca». Das Rückspiel findet am Mittwoch nächster Woche in London statt.

Auf die Frage, ob die 13 Königsklassen-Titel Madrids einschüchternd wirken, sagte Rüdiger: «Wir respektieren logischerweise die Geschichte Madrids, es handelt sich um eine große Mannschaft, aber auf dem Platz spielt das alles eine zweitrangige Rolle.»

Chelsea sei in Form, betonte der 28 Jahre alte Innenverteidiger. «Es ist sehr schwierig, gegen uns zu spielen.» Nach einem schwachen Saisonstart spiele man derzeit «auf hohem Niveau». «Wir verteidigen sehr gut, pressen als Einheit, arbeiten hart und dann haben wir auch noch Spieler mit viel Qualität. Deshalb gewinnen wir auch viele Spiele», erklärte der Mann aus Berlin-Neukölln.

Nach einer einwöchigen Zwangspause wegen Muskelbeschwerden steht Reals Mittelfeldregisseur Toni Kroos Trainer Zinedine Zidane gegen Chelsea wieder zur Verfügung. Für den Weltmeister von 2014 geht es gegen seine Auswahlkollegen Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner. Rüdiger hat großen Respekt vor Kroos: «Er ist ein großartiger Profi, ein Star, ein fantastischer Spieler.»

© dpa-infocom, dpa:210426-99-355311/2