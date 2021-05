Das erste Aufeinandertreffen war eigentlich schon nach zehn Minuten entschieden. Alba führte klar mit 30:18 und baute angeführt von Nationalspielmacher Maodo Lo den Vorsprung bis zur Pause auf 17 Zähler aus. Der Hauptstadt-Club war auch nach dem Seitenwechsel in allen Belangen überlegen und dominierte die Gäste. Die Hamburger waren in ihrem ersten Playoff-Spiel chancenlos und scheiterten immer wieder an der starken Berliner Defensive. In der regulären Saison hatten die Towers noch beide Partien gegen Alba gewonnen.

Neben Lo (19 Punkte) konnten bei den Berlinern auch Simone Fontecchio (12) und Peyton Siva (11) überzeugen. Für die Norddeutschen traf T.J. Shorts (11) am besten. Das zweite Match steigt am Samstag erneut in Berlin.

Auch ratiopharm Ulm erwischte einen guten Playoff-Start. Bei den favorisierten EWE Baskets Oldenburg setzte sich der Tabellensechste der Hauptrunde mit 93:88 (46:45) durch. Bei den Gästen war Andreas Obst mit 24 Punkten kaum zu stoppen. Der Dritte der regulären Spielzeit steht somit am Samstag erneut in Oldenburg bereits unter Druck.

Die Niedersachsen lagen nach dem ersten Viertel zwar mit 13 Punkten vorn, doch noch vor der Pause drehten die Ulmer die Partie (46:45). Die Führung gaben die Gäste nach der Pause auch dank Nationalspieler Obst und Troy Caupain (18 Punkte) nicht mehr ab und zeigten sich nach neun Bundesliga-Siegen in Serie auch in der K.o.-Runde in Topform.

© dpa-infocom, dpa:210520-99-682704/3