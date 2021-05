Seefeld (dpa) - Thomas Müller sieht seine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft zunächst als Sechs-Wochen-Projekt. «Ein Blick darüber hinaus - auch wenn ich weiß, dass Hansi Flick Trainer wird - ist 0,0 in meinen Gedanken», sagte der Fußball-Nationalspieler im EM-Vorbereitungscamp in Seefeld.

Von dpa