Von Layering über Plissee-Röcke und Animal Prints bis hin zu Tweed und Strick – wir finden den individuellen Look, der zu Ihnen passt. Sie wünschen sich eine Typveränderung oder suchen ein ganz bestimmtes It-Piece? Dann sprechen Sie uns an – unser erfahrenes Team verfügt über bestes Know-how und legt höchsten Wert auf Ihre Zufriedenheit.

Wir führen eine große Auswahl an Damen-, Herren- und Kindermode in hochwertiger Qualität. Dazu gehören angesagte Outfits, Accessoires und Textilien für jeden Anlass. Tauchen Sie ein in die Welt der vielfältigen Bekleidungsstile und lassen Sie sich von uns inspirieren. Besuchen Sie uns in Bad Driburg!

Bekleidungsgeschäft für Alltag, Business & Co.

Unser Sortiment richtet sich nach den aktuellen Trends der internationalen Modemessen. Sie finden bei Modehaus Maas Kleidung für Groß und Klein sowie Jung und Alt. Darunter finden sich bekannte Hersteller wie Frieda & Freddies, Brax, Wellensteyn, Redmond, Eterna, s.Oliver und vieles mehr.

Wir leben für unseren Beruf und dieses Gefühl vermitteln auch unsere Mitarbeiter. Kommen Sie im Modegeschäft Maas vorbei und wir beraten Sie mit Freuden nach Ihren Wünschen und Vorstellungen. Sie sind zu einer Hochzeit eingeladen und wünschen sich ein einmaliges Outfit mit den dazugehörigen Accessoires? Wir kennen und führen die besten Looks – dabei achten wir natürlich auf Ihre Persönlichkeit und Erscheinung. Unser Personal findet für jeden Typen und jedes Ereignis die richtige Mode.

Shopping in besonderem Ambiente – erleben Sie Mode neu!

Achten Sie auch auf unsere Events – wir bieten unseren Kunden in regelmäßigen Abständen spezielle Aktionen. Lassen Sie Ihren Einkauf zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Das Modehaus Mass steht für höchste Kompetenz und einen außergewöhnlichen Service. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie unsere modernen und hellen Räumlichkeiten – bei uns finden Sie Fashion, die begeistert. Ab Frühjahr 2019 bieten wir eine umfangreiche Auswahl an ausgewählten Herrenanzügen – wir freuen uns auf Sie!

