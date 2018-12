Autositze aus hoch­wertiger Lederware - macht das Fahren einfach schöner. Autosattlerei F&E Design in Kirchlengern.

Wir möchten Sie recht herzlich bei der Autosattlerei F&E Design in Kirchlengern willkommen heißen. Bereits seit 1991 steht unsere Sattlerei für hervorragende handwerkliche Arbeit und beste Qualität. Alle unsere Leistungen werden stets getreu unserem Motto „Arbeite so, als wäre es für dich selbst“ ausgeführt. Zahlreiche zufriedene Kunden bestärken uns darin, diesem hohen Anspruch jeden Tag aufs Neue gerecht zu werden.

Egal, ob wir Ihren kaputten oder gerissenen Autositz auf Vordermann bringen dürfen oder Sie uns mit der kompletten Innenausstattung Ihres geliebten Oldtimers beauftragen – bei unserer Autosattlerei ist Ihr Fahrzeug immer in guten Händen. Mit langjähriger Erfahrung und viel Liebe zum Detail setzen wir Ihre individuellen Wünsche um.

Wussten Sie schon? Nicht nur für Autos und Motorräder sind wir der richtige Ansprechpartner. Auch Bootausstattungen und -verdecke sowie allgemeine Leder- und Polsterarbeiten zählen zu unserem umfassenden Leistungsspektrum.

Welche Leistungen kann Ihnen unsere Autosattlerei anbieten?

Fahrzeuginnenausstattungen

Oldtimer-Innenausstattungen

Cabrioverdecke

Innenhimmel

Lederreparaturen und Lederaufbereitung

Autositze neu beziehen

Sitzreparaturen

Sitzheizungen für Autos und Motorräder

Teppichsätze

Polsterung und Neubezüge für Motorradsitzbänke

Bootsverdecke und Bootausstattungen

Polsterarbeiten

Und viele mehr

Als autorisierter RECARO Servicepartner bieten wir Ihnen zudem das komplette Sitzprogramm sowie Konsolen und Zubehör. Von der Sitzberatung über den Einbau in Ihr Fahrzeug bis zur TÜV-Abnahme Ihres RECARO-Sitzes sind wir gerne persönlich für Sie da.

Uwe Focke & René Engelbrecht GbR

Elsestr. 92

32278 Kirchlengern

Telefon: 05223 - 99 10 95

Telefax: 05223 - 99 10 96

E-Mail: info@fue-design.de

Internet: www.fue-design.de