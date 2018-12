Unser Kosmetikstudio in Bielefeld teilt sich in ABCosmetics und RBKontur auf. Bei uns erwarten Sie eine ausführliche Beratung und vielfältige Behandlungen für unterschiedliche Hautprobleme. Wir verwenden nachhaltige Kosmetik von deren Wirksamkeit wir überzeugt sind. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich!

persönliche Beratung und optimale Pflege

Freuen Sie sich auf klassische sowie apparative Gesichtsbehandlungen mit hochwertigen Produkten, die Ihre Haut verjüngen und regenerieren. Wählen Sie aus einer Vielfalt an Behandlungen und Leistungen aus und freuen Sie sich auf strahlende Haut. Als Visagistinnen bringen wir Ihre beste Seite zum Vorschein und verwenden ausschließlich Profi-Make-up in Bio-Qualität.

Mehr als nur ein Kosmetikstudio: Entspannen Sie in unserem Institut in Bielefeld

Unser Beruf ist unsere Berufung. Deshalb legen wir großen Wert darauf, dass Sie unser Kosmetikstudio zufrieden und entspannt verlassen. Wir bieten Ihnen Behandlungen mit nachhaltigem Anti-Aging-Effekt an. Damit Ihre Haut optimale Pflege erhält, erstellen wir Ihnen ein individuelles Behandlungsprogramm, das ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Ob Micro-Needling, Wimpernverlängerung oder permanentes Make-up, bei ABCosmetics und RBKontur finden Sie innovative Behandlungen und sichere Anwendungen. Vereinbaren Sie einen Termin bei uns und lassen Sie sich persönlich beraten. Nehmen Sie sich auch eine Auszeit vom Alltag in unserem Kosmetikstudio in Bielefeld. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

