Immobilienmakler im Kreis Herford – Verkauf, Kauf und Wertanlagen

Sachwerte statt Geldwerte – sicher investieren mit langfristigen Konzepten

Wir sind mehr als der Immobilienmakler an Ihrer Seite. Mit der Sachwerte-Kanzlei Frank Pleschtokat in Enger (Kreis Herford) entscheiden Sie sich für einen Spezialisten rund um die Themen Immobilien und Wertanlage. Ganz gleich, ob der Kauf und Verkauf von Häusern und Wohnungen oder die Investition in Edelmetalle – wir unterstützen Sie mit umfangreichen Leistungen im Raum Melle, Bielefeld, Osnabrück, Georgsmarienhütte, Herford, Spenge, Bünde, Hiddenhausen, der gesamten Region Ostwestfalen sowie Niedersachsen und darüber hinaus.

Der Makler für Privatkäufer und Kapitalanleger –

zukunftssichere Immobilien

Ihr Vertrauen ist das Kapital, auf das wir unsere Zukunft bauen. Wir möchten es bestätigen, stärken und mit Leistungen auf höchstem Niveau jederzeit für Ihre vollste Zufriedenheit sorgen. Langfristige Komplettkonzepte zu Immobilien und Edelmetallen als Kapitalanlage sollen Ihnen Sicherheit ermöglichen. Und auch der Traum vom eigenen Haus oder der Wohnung zur Eigennutzung wird mit uns rasch zur Wirklichkeit. Als Immobilienmakler finden wir Ihre Wunschimmobilie zum Kauf oder verkaufen Ihr Bestandsobjekt.

Gerne stellt Ihnen unsere Kanzlei im Kreis Herford ihre umfassenden Dienstleistungen zur Verfügung:

Immobilie verkaufen

Als Immobilienmakler begleiten wir Sie bei jedem Schritt des Verkaufs. Von der Immobilienbewertung über Exposés und Veröffentlichung von Verkaufsanzeigen bis hin zum Notartermin mit dem Käufer. Lassen Sie unverbindlich durch uns Ihre Immobilie bewerten.

Immobilien sind ein inflationssicheres Anlageobjekt. Ob für den Eigenbedarf oder als Kapitalanlage, wir finden das für Sie passende Haus oder eine Wohnung. Regionale Entwicklungsperspektiven, eine Top-Lage, hervorragende Infrastruktur und viele weitere wichtige Aspekte fließen in die Suche ein, damit sich Ihre Investition auch langfristig lohnt. Sie sparen Zeit und Nerven. Entdecken Sie unsere Referenzobjekte.

Edelmetalle sind eine sichere Alternative zur Immobilie als Investitionsobjekt. Edelmetall gilt als sicher vor Krisen und Inflation. Sie möchten Edelmetalle kaufen oder verkaufen? Wir überzeugen durch faire und transparente Preise!

Investieren Sie in Ihre Zukunft – Sachwerte bieten Sicherheit

Ihre Bedürfnisse, Wünsche und Ziele sind der Maßstab unserer Tätigkeit. Gerade in Zeiten der Niedrigzinsen ist es für Kapitalanleger schwer, geeignete Investitionsobjekte zu finden. Gerne möchten wir Sie im Raum Enger und Umgebung als Partner begleiten und mit unserer Tätigkeit als Immobilienmakler unterstützen.

Wir informieren Sie gerne über unser Portfolio an Häusern und Eigentumswohnungen, die Sie kaufen und auf Wunsch zum Beispiel als Renditeobjekt weiter vermieten können. Besonders attraktiv: unsere Sanierungsobjekte als Kapitalanlage, inkl. Erstvermietung. Wir begleiten Sie natürlich auch, wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen möchten.

Treten Sie mit uns in Kontakt und vereinbaren Sie einen Termin mit den Immobilien-Experten der Sachwerte-Kanzlei Frank Pleschtokat.

Sachwerte-Kanzlei Frank Pleschtokat

Meller Straße 10, 32130 Enger

Tel.: 0162 - 411 80 24

Fax: 05224 - 986 37 00

E-Mail: fp@sachwerte-kanzlei.com

Web: www.sachwerte-kanzlei.com