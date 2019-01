Als Fachbetrieb für Informationstechnik sind wir Ihre Adresse für Antennentechnik, Unterhaltungselektronik und Co. Wir freuen uns auf Sie!

Bild+Ton Berger - Ihr Profi für Informationstechnik in Hüllhorst

Ein Riss im Handydisplay, eine Gegensprechanlage mit Kamera, SAT-Anlagen für komplette Wohneinheiten, die Errichtung von Netzwerken für Telefonanlagen – all das und noch viel mehr bietet Ihnen das Team von Bild+Ton Berger. Als Fachbetrieb für Informationstechnik sind wir Ihre Adresse für Antennentechnik, Unterhaltungselektronik und Co.Freuen Sie sich nicht nur auf einen umfassenden Service, sondern auch auf hochwertige Produkte von bekannten Marken.

Beratungstermin vereinbaren

Elektronik - Netzwerktechnik - Service

Ihr Partner für vielseitige technische Herausforderungen

Seit vielen Jahren ist unser Fachbetrieb im Raum Hüllhorst, aber auch in Lübbecke, Löhne, Kirchlengern, Hille und Umgebung für Sie da! Mit all unserer Erfahrung und viel fachlichem Know-how in der Informationstechnik stellen wir uns sämtlichen technischen Herausforderungen.

Unser breites Leistungsspektrum umfasst die folgenden Bereiche:

EMPFANGSTECHNIK

Wir bieten Ihnen die fachgerechte Montage und Wartung von SAT-Anlagen , Kabel-TV und Terrestrik . Und auch bei Problem sind wir für Sie da – überlassen Sie unseren Experten für Informationstechnik auch die Fehlersuche und Entstörung.

In diesem Bereich kümmern wir uns um die Errichtung von Netzwerken für Privat- und Gewerbekunden, planen Telefonanlagen sowie andere Kommunikationslösungen und integrieren Hauselektronik und Co. in bestehende Netzwerke.

Wenn Sie Ihr Hab und Gut umfassend schützen wollen, dann kommen Sie an moderner Überwachungstechnik nicht vorbei. Bei uns erhalten Sie neben Informationstechnik daher auch Kameraanlagen, Türsprechanlagen und vieles mehr.

HANDY-REPARATUR

Ein Riss im Display oder eine defekte Ladebuchse – wenn Ihr Smartphone oder Tablet kaputt ist, dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir bieten Ihnen eine professionelle Handy-Reparatur zu fairen Preisen.

Auch ein Reparaturservice für Elektrogeräte, die Vermietungvon Beschallungsanlagen, Fotoservice und noch zahlreiche weitere Dienstleistungen erwarten Sie bei Ihren Profis für Informationstechnik.

Wir haben Ihre Neugier geweckt? Dann zögern Sie nicht und besuchen Sie unser Geschäft vor Ort in Hüllhorst. Sollten Sie vorab Fragen haben, stehen unsere Experten für Informationstechnik gerne zur Verfügung – rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Nachricht.

Audio-Visions-Zentrum GmbH

Hauptstraße. 86, 32609 Hüllhorst

Tel.: 05744 / 3966

E-Mail: info@berger-web.eu

WWW: https://www.berger-web.eu