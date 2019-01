Wohntextilien nach Maß – Ihr Fachgeschäft in SpengeHerzlich willkommen bei textiles wohnen :brandtmann!

Sie möchten Ihrem Zuhause eine individuelle Note verleihen? Unser Fachgeschäft für Wohn- und Heimtextilien ist seit mehr als 170 Jahren Ihre Adresse in Spenge für hochwertige Stoffe und hervorragenden Service. Für unseren Traditionsbetrieb sind eine kompetente Beratung und große Auswahl an Stoffen selbstverständlich. In sorgfältiger Handarbeit fertigen wir Gardinen, Kissenbezüge, Tischdecken und vieles mehr für Sie an.

Die richtigen Wohntextilien in Ihrem Zuhause schaffen eine gemütliche Atmosphäre. Sie möchten den Stil Ihrer Einrichtung ändern? Wir beraten Sie persönlich zu Ihrem Vorhaben. Wenn nötig streiten wir auch mit Ihnen um die beste Lösung für Sie. Ob im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Kinderzimmer, jeder Raum wirkt sofort wohnlicher, wenn er mit hochwertigen Heimtextilien eingerichtet ist.

Persönliche Beratung und Handarbeit haben bei uns Tradition

Bei textiles wohnen brandtmann in Spenge legen wir großen Wert auf eine ehrliche Fachberatung. Mit jahrelanger Erfahrung und Gespür für Details und Mode erfüllen wir Ihre persönlichen Wohnträume und fertigen in sorgfältiger Handarbeit Ihre Wohntextilien nach Wunsch. Wir konnten bereits zahlreiche Kunden und Kundinnen von unserem erstklassigen Service überzeugen.

Unsere Leistungen für Sie umfassen:

Unsere enorme Auswahl an Stoffmustern wird Sie begeistern und hält auch für Sie das passende Textil bereit. Ob skandinavische Inneneinrichtung mit neutralen Farben, kolonialer Stil mit kräftigen Rot- und Brauntönen oder klassisch, wir beraten Sie ausführlich. Damit Sie in Ruhe die passenden Wohntextilien für Ihr Zuhause finden, stellen wir Ihnen gerne unsere Stoffmuster zum Mitnehmen zur Verfügung.

Maßgefertigte Wohntextilien und professionelle Bettenreinigung in Spenge

Besonders Gardinen schenken nicht nur Ihren Fenstern einen schmückenden Rahmen, sondern ändern das Wohnklima und können den Raumschall verbessern. Genau abgemessen fertigen wir in unserer eigenen Näherei individuelle Tischwäsche, Bettwäsche, Gardinen und weitere Wohntextilien exklusiv für Sie an.

Nehmen Sie unsere Stoffmuster mit und lassen Sie sich Zeit bei der Wahl der Farben, Texturen und Motive.

Sie nähen gerne selber?

Bei uns finden Sie den Stoff, aus dem Einrichtungsträume sind. Schon lange ist uns Nachhaltigkeit wichtig. Einrichtungsstoffe aus Leinen, Wolle und Recyclingpolyester finden Sie bei uns ebenso wie Bettwäsche aus GOTS-zertifizierter Baumwolle. Wir unterstützen Sie gerne bei der Wahl. Ebenfalls sind wir die richtige Anlaufstelle für Sie, wenn Sie eine fachgerechte Reinigung Ihrer Betten wünschen, denn in hygienisch reinen Bettwaren schläft es sich besser. Besuchen Sie textiles wohnen brandtmann in Spenge und überzeugen Sie sich von unserem Service. Unser sympathisches Team freut sich auf Sie!

textiles wohnen brandtmann

Wallenbrücker Str. 65, 32139 Spenge

Telefon: 05225 - 15 21

E-Mail: info@brandtmann.de

WWW: http://www.brandtmann.de/