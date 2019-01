Betten Kirchhoff – Ihr Bettengeschäft in BielefeldWillkommen bei Ihrem Ansprechpartner für ganzheitlichen Schlaf

Mit einer über hundertjährigen Tradition ist unser Bettengeschäft Ihr Ansprechpartner, wenn es um wahren Schlaf-Komfort geht. Es gibt viele Gründe für schlechten Schlaf, wie z. B. ein unpassendes *-Lattenrost, eine durchgelegene Matratze, das falsche Kopfkissen und viele, viele mehr. Die gute Nachricht: Es gibt für all diese Probleme eine Lösung – und die finden Sie in unserem Bettengeschäft in Bielefeld. Sie schlafen schlecht ein, wachen nachts zu oft auf, haben am Morgen Verspannungen? Wir analysieren die Ursachen und finden den idealen Weg, um Ihnen zu besserem Schlaf zu verhelfen.

Matratzen, Boxspringbetten, Bettwaren … unser Bettengeschäft ist für Sie da

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach einem modernen Boxspringbettsind, Kissen und Decken neu befüllen oder individuell anfertigen lassen möchten oder eine neue Matratze benötigen: In unserem Bettengeschäft erwarten Sie hochwertige Produkte und natürlich persönliche und umfassende Beratung. Schauen Sie sich um:

Persönliche Beratung für ganzheitlichen Schlaf

Besuchen Sie unser alteingesessenes Bettenhaus im Herzen der Stadt

Betten, Boxspringbetten, Matratzen, Decken, Kopfkissen, Bettwäsche … in unserem Bettengeschäft finden Sie alles rund um den perfekten Schlaf. Wir freuen uns, Sie bald persönlich beraten zu dürfen! Erste Fragen zu unserem Sortiment beantworten wir Ihnen gerne bereits vorab.

Betten Kirchhoff KG

Goldstrasse 6, 33602 Bielefeld

Telefon: +49 521 612 93

E-Mail: info@betten-kirchhoff.com

WWW: www.betten-kirchhoff.com