Wir erwarten unsere Kunden in Spenge im Kreis Herford mit einem riesigen Sortiment an Gartengeräten, das die Herzen von (Hobby-)Gärtnern höher schlagen lässt. Vom Rasenmäher über die Motorsense bis zur Heckenschere finden Sie bei uns immer genau das, was Sie suchen – 6 Tage in der Woche!

Unser 1974 gegründeter Familien- und Ausbildungsbetrieb legt viel Wert auf eine ausführliche, persönliche Fachberatung und einen Top-Service, den unsere Kunden auch über die Stadtgrenzen von Spenge hinaus seit vielen Jahren zu schätzen wissen. Vom Meister bis zum Auszubildenden absolvieren alle Mitarbeiter regelmäßig Schulungen in ihren Fachbereichen.

SABO Rasenmäher, STIHL Motorsägen und viele weitere Gartengeräte

Qualität macht den Unterschied – unser Fachmarkt in Spenge bietet Ihnen ausschließlich Maschinen und Geräte führender Markenhersteller wie SABO und STIHL, die den höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Übrigens: Als Tochterunternehmen von STIHL wird VIKING ab dem 01. Januar 2019 ebenfalls den Namen STIHL tragen. Auch die Farben der Produkte werden angepasst.

Alle Produkte zeichnen sich sich durch hohe Qualität und Langlebigkeit aus. Ein weiterer Vorteil unserer Markenwelt: Für jedes Gartengerät können wir Ihnen eine schnelle Ersatzteil- und Servicebetreuung garantieren – teilweise sogar noch Jahrzehnte nach dem Kauf.

Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst von unserem großen Angebot an Gartengeräten! Während Sie bei uns einkaufen, steht Ihr Fahrzeug auf einem unserer über 200 Komfortparkplätze direkt vor dem Haus.

Wir freuen uns auf Sie!

F.W. Niemeier GmbH

Industriestraße 14

32139 Spenge

Telefon: 05225 / 21 60

WhatsApp: 0151 / 532 402 80

Telefax: 05225 / 58 08

E-Mail: info@niemeier-technik.de

Internet: www.niemeier-technik.de