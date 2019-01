Preußisch Oldendorf "Tischler in Preußisch Oldendorf | Hannover | Bielefeld

In Preußisch Oldendorf ansässig, überzeugen wir unsere Kunden mit jahrzehntelanger Erfahrung, innovativen Ideen, der Leidenschaft für unseren Beruf und handwerklichen Bestleistungen.

Der Tischler um die Ecke in Preußisch Oldendorf

Sie sind auf der Suche nach einer erfahrenen Tischlerei Ihres Vertrauens?

Lernen Sie unseren Meister-, Familien- und Ausbildungsbetrieb kennen. In Preußisch Oldendorf ansässig, überzeugen wir unsere Kunden mit jahrzehntelanger Erfahrung, innovativen Ideen, der Leidenschaft für unseren Beruf und handwerklichen Bestleistungen.

Vom Maßnehmen bis zum letzten Handgriff – Ihr Tischler-Service aus einer Hand!

Unsere Mitarbeiter nehmen persönlich Maß bei Ihnen vor Ort – damit auch wirklich alles passt. Wir sind bestrebt, Ihnen ein Rundum-sorglos-Paket zu bieten. Einzigartige Entwürfe mit 3D-Visualisierung und individuelle Lösungen sind unser Markenzeichen.

Ganz egal, ob Sie daheim Ihre Küche oder Ihr Badezimmer erneuern wollen, oder Ihr Versammlungsraum oder die Rezeption eine Neugestaltung brauchen – Der Tischler um die Ecke ist Ihr Ansprechpartner für sämtliche Tischlerarbeiten im Raum Preußisch Oldendorf, Hannover, Bielefeld und Umgebung.

Ihren Vorstellungensind mit den Leistungen unserer Tischlerei keine Grenzen gesetzt.

Von maßgefertigten Wohn- und Büromöbeln über professionelle Arbeiten im Innenausbau bis hin zu individuell gestalteten Anfertigungen: Wir setzen Ihre privaten und gewerblichen Aufträge einwandfrei um – immer mit dem Ziel vor Augen, Erwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen.

Wir sind Ihr Experte für die perfekte Gestaltung von Wohnräumen oder Arbeitsbereichen

Wenn Sie daheim Küche oder Bad erneuern wollen, wenn Ihr Versammlungsraum oder die Rezeption neu gestaltet werden müssen, dann sollten Sie uns ansprechen.

Unsere Referenzen

Gerne vereinbaren wir einen unverbindlichen Vor-Ort-Termin mit Ihnen, begehen die Räumlichkeiten, besprechen Ihre Wünsche und erstellen Ihnen ein individuelles Konzept für Ihre persönlichen Anforderungen.

Und auch maßgefertigte Möbel oder Elemente der Inneneinrichtung können Sie bei uns in Auftrag geben. Dank unserer starken Zusammenarbeit mit externen Partnern – zum Beispiel in der Sparte Trockenbau oder Praxisausbau – können wir Ihnen zudem Service aus einer Hand bieten. Unser Team hat jahrzehntelange Erfahrung und nimmt jede Herausforderung an. Ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen.

Wir bieten Ihnen neben Tischlerarbeiten aller Art auch beste Beratung. Rufen Sie uns an oder schildern Sie uns Ihr Anliegen in einer Mail.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Der Tischler um die Ecke

Lerchenweg 41, 32361 Preußisch Oldendorf

Telefon: 0171 / 70878972

E-Mail: info@der-tischler-um-die-ecke.de

Internet: www.der-tischler-um-die-ecke.de