Fliesenleger Eduard Repp - Badsanierung, Estricharbeiten und mehr

Sie planen einen Neu- oder Umbau und sind auf der Suche nach professioneller Unterstützung? Unsere Firma mit langjähriger Erfahrung übernimmt jegliche Arbeiten im Bereich von

Fliesenlegen

Badsanierung

Trockenbau

Ob Fliesen für die Küche, das Bad oder andere Räumlichkeiten – wir erledigen unser Handwerk kompetent und präzise. Vertrauen Sie auf einen erfahrenen Partner in Langenberg und Umgebung – rufen Sie uns unter 0160 / 811 45 26 an und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin! Wir freuen uns über Ihre Anfrage und beraten Sie ausführlich zu unseren umfangreichen Leistungen.

Zuverlässige Platten- und Fliesenleger für Ihr individuelles Projekt

Ein einwandfreies Legen von Fliesen erfordert Know-how und beste Qualität – unser eingespieltes Team kümmert sich um Boden- und Wandfliesen, Terrassenplatten, Balkonfliesen und vieles mehr. Dieser Service umfasst ebenfalls nötige Estrich-, Putz- und Mauerarbeiten. Sie bauen Ihr erstes Eigenheim und möchten Ihrer Küche ein einmaliges Design verpassen? Dann entscheiden Sie sich für unseren Betrieb – wir setzen Ihre Wünsche und Vorstellungen um.

Kontaktieren Sie uns noch heute und wir besprechen Ihr persönliches Projekt. Wir freuen uns über jede neue Herausforderung und finden gemeinsam die passende Lösung.

Moderne Badsanierung – wir gestalten Ihre stilvolle Wohlfühloase

Ihr Bad ist in die Jahre gekommen und benötigt einen frischen sowie innovativen Look? Die qualifizierten Mitarbeiter von Eduard Reppübernehmen Ihre Badrenovierung. Zur Auswahl stehen vielfältige Fliesen in abwechslungsreichen Farben. Wie wäre es mit faszinierenden Mosaik- oder keramischen Fliesen, die auch durch ihre einfache Reinigung bestechen? Setzen Sie besondere Akzente und verleihen Sie Ihrem Badezimmer einen exklusiven Look sowie ein harmonisches Ambiente.

Auch barrierefreie Bäder müssen heutzutage nicht mehr dem klassischen Aussehen von Krankenhaus oder Seniorenheim entsprechen. Es gibt abwechslungsreiche und komfortable Gestaltungsmöglichkeiten wie eine begehbare Dusche, die jede Generation begeistert. Werfen Sie einen Blick auf unsere ausgewählten Referenzen!

Umfassende Beratung und Rundum-Service – wir sind für Sie da

Unsere Fliesenleger kommen gerne bei Ihnen vor Ort vorbei und beraten Sie zu unseren hervorragenden Leistungen. Dabei fallen keine Anfahrtskosten für Sie an. Unser Unternehmen hilft Ihnen auch beim optimalen Fliesenkauf – sprechen Sie uns an und wir unterbreiten Ihnen ein unverbindliches Angebot. Von Fliesenkauf und Lieferung über Badsanierung und Fliesenverlegung an Wand sowie Boden bis hin zu Trockenbauarbeiten – wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Fliesenleger Eduard Repp

Klutenbrinkstr. 42, 33449 Langenberg

Telefon: 0160 / 811 45 26

Fax: 05242 - 59 81 69

E-Mail: info@fliesenleger-langenberg.de

Web: www.fliesenleger-langenberg.de