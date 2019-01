Wir sind Ihr professioneller Ansprechpartner rund um die Themen Erste Hilfe und Arbeitssicherheit und sind für Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen jeder Art mit einem umfassenden Rundum-Service zur Stelle.

Unsere Kompetenzen: Beraten, schulen und ausstatten. Wir sind nicht nur ein starker Vertriebspartner für hochwertige Medizin- und Sicherheitsausstattung, sondern auch Servicedienstleister – unser Fachwissen vermitteln wir Ihnen in verschiedenen Seminaren und Schulungen sowie in unseren individuellen Consulting- und Beratungsangeboten.

Von verschiedensten Betrieben über Arztpraxen bis hin zu Kindertagesstätten, Vereinen und Behörden: Wir von Medical Consulting Sellemerten sorgen dafür, dass Ihr Personal bestens auf Notfälle vorbereitet ist und Ihre betrieblichen Räumlichkeiten stets mit den erforderlichen Erste Hilfe Materialien und Sicherheitsprodukten ausgestattet sind.

Unsere Leistungen im Überblick:

Aus einer Idee wird ein ganzheitliches Konzept

Als wir vor einigen Jahren damit anfingen, die Erste Hilfe in der Bevölkerung und in Unternehmen zu lehren, fiel uns schnell auf: Das System war nicht rund und ließ sich nicht adäquat in die Praxis umsetzen. Denn viele Ersthelfer konnten das Erlernte nicht anwenden, da in den betrieblichen Notfallkästen das erforderliche Material fehlte – vielen Betrieben und Einrichtungen waren die Materialien zu teuer oder man wusste schlicht nicht, was genau benötigt wird.

Aus dieser Problematik entstand unsere Idee, einen umfassenden Komplett-Service anzubieten: Fachgerechte Schulungen mit anschließender individueller Beratung und der Möglichkeit, die benötigte Sicherheits- und Notfallausstattung aus unserem kostengünstigen Warenprogramm zu erwerben. Gerne überprüfen wir Ihre Ausstattung auch nach den Vorgaben der Berufsgenossenschaften und anderen Institutionen, auch in wiederkehrenden Folgen.

Kontaktieren Sie die Medizin- und Sicherheitsexperten aus Rietberg-Mastholte

Für offene Seminartermine können Sie sich bequem online per Anmeldeformular anmelden. Haben Sie vorab Fragen zu unseren Schulungen oder zu den Produkten aus unserem Onlineshop? Dann kontaktieren Sie uns einfach – telefonisch unter der ☎ 02944 9785085 oder per E-Mail an info@medi-michel.de. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Medical Consulting Sellemerten

Schillerstraße 46a

33397 Rietberg-Mastholte

Telefon: 02944 / 9785085

Telefax: 02944 / 9785086

E-Mail: info@medi-michel.de

Internet: www.medi-michel.de