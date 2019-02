In meiner Kunstschule und in meinem Atelier in Rödinghausen dreht sich alles um das Thema Kunst! Als Diplom-Kunsttherapeutin und Kunstpädagogin bin ich, Natalia Becker , Ihre Ansprechpartnerin für kreative Kurse , Kunsttherapie und Kindergeburtstage der besonderen Art.

Ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, ob Anfänger oder Fortgeschrittene - meine Kunstschule in Rödinghausen bietet für jeden den passenden kreativen Kurs. Das Angebot reicht von Bastel- und Malkursen bis hin zur Gestaltung mit Ton und Speckstein. Ich freue mich darauf, mit Ihnen in meinem Atelier zusammenzuarbeiten und schöne Kunstwerke entstehen zu lassen. Gerne biete ich Ihnen auch Kurse angepasst auf Ihre Wünsche an.

Kunsttherapie für alle Altersgruppen

Mit der Kunsttherapie möchte ich Menschen darin unterstützen, ihren eigenen Weg zu finden. Diese Therapie ist für alle Altersgruppen geeignet und kann als Einzel- oder Gruppentherapie in meiner Kunstschule durchgeführt werden.

Kindergeburtstag mal ganz anders!

Basteln, malen, modellieren, Spaß haben - eine Geburtstagsfeier in meiner Kunst­schule in Rödinghausen ist immer ein besonderes Erlebnis. Nach dem kreativen Teil steht mein Spielkeller und ein Spielplatz in der Nähe zum Toben bereit. Getränke und Essen können mitgebracht oder auf Wunsch von mir besorgt werden. Für einen schön dekorierten Tisch sorge ich. Gerne setze ich auch spezielle Themenwünsche um.

Abstrakte und naturalistische Werke und Skulpturen kaufen

Schon seit vielen Jahren male ich Bilder und fertige Skulpturen aus Ton und Speckstein für Innen- und Außenbereiche an. Gerne können Sie meine Werke in meinem Atelier in Rödinghausen ansehen und erwerben. Mit großer Freude gebe ich einen Einblick in meine Arbeitsweise und tausche mich in geselliger Atmosphäre über Kunst aus. Außerdem präsentiere ich meine Werke regelmäßig in verschiedenen Ausstellungen.

Sie wünschen sich eine individuelle Skulptur für Ihren Garten oder ein Bild nach Ihren persönlichen Vorstellungen? Gerne realisiere ich Unikate nach Ihren Wünschen. Sprechen Sie mich für ein unverbindliches Angebot an.

Sie haben Fragen zu meiner Kunstschule oder zu meinem künstlerischen Schaffen? Dann freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme! Gerne berate ich Sie auch auf Russisch.

Natalia Becker

Sperlingweg 30

32289 Rödinghausen / Bieren

Telefon: 05746 - 394 06 02

E-Mail: natalia.becker29@googlemail.com

Internet: www.kunstweb-natalia.de