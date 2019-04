Ihre Holzdecke ist in die Jahre gekommen und Sie wünschen sich eine neue und frische Optik? Dabei möchten Sie auf eine aufwendige Kernsanierung verzichten? Dann ist die Entscheidung für Spanndecken die ideale Wahl.

Unsere Produkte überzeugen durch unbegrenzte Designs und hochwertiges Material. Die ausgebildeten Mitarbeiter von Iltner Spanndeckendesign sorgen für eine schnelle und schmutzarme Montage.

Den Gestaltungsvarianten sind keine Grenzen gesetzt – wählen Sie zwischen vielfachen Farben, Motiven und anderen Details. Auch der Einsatz einer indirekten Beleuchtung schafft eine besondere Atmosphäre. Rufen Sie uns unter 05641 / 74 69 450 an und wir besprechen Ihre Wünsche und Vorstellungen.

Matt- und Lackspanndecken in unverwechselbaren Dekoren

Unser langjähriges Unternehmen führt eine exklusive Auswahl an Designs – lassen Sie Ihren kreativen Ideen freien Lauf. Entscheiden Sie sich beispielsweise für unsere Spanndecken in ausgefallener Hochglanz-Optik. Ob Bad, Wohnzimmer, Praxis, Büro oder andere Räumlichkeiten – wir haben die passende Ausführung für Ihre Ansprüche. Sie haben eine spezielle Vorstellung? Schildern Sie uns Ihren Sonderwunsch und wir finden die perfekte Lösung. Unser freundliches Team überzeugt durch Know-how und Zuverlässigkeit.

Unsere Produkte stammen aus deutscher Herstellung und sind ohne schadhafte Zusätze. Außerdem sind Sie schwer entflammbar und mithilfe eines herkömmlichen Spülmittels zu reinigen. Überzeugen Sie sich selbst von der hohen Belastbarkeit und besuchen Sie uns in Warburg! Wir gestalten Ihre Traumspanndecke zu einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Motivspanndecken – künstlerische Gestaltung der Extraklasse

Sie wünschen sich ein bestimmtes Motiv für Ihre Spanndecke? Wir schaffen ein Unikat in Matt, Satin oder anderen Ausführungen. Von Bildern über Schriftzüge bis hin zu Ornamenten – wir gestalten eine einzigartige und langlebige Spannfolie. Ein zusätzliches Highlight ist die Option einer indirekten Beleuchtung. Durch den Einsatz von LED-Leuchten lässt sich zum Beispiel ein gemütliches Ambiente und ausgefallene Effekte im Wohnzimmer schaffen.

Unsere Spanndecken passen sich jeder Raumgestaltung an – erhalten Sie Ihre Traumdecke für Küche, Eingangsbereich & Co. innerhalb eines Tages. Das zertifizierte Material ist ebenfalls für das Badezimmer geeignet, da es sich jeder Raumtemperatur anpasst und somit schimmelfrei bleibt. Sprechen Sie uns für weitere Informationen an – das Team von Iltner Spanndeckendesign freut sich über Ihre Kontaktaufnahme und unterbreitet Ihnen ein unverbindliches Angebot.

