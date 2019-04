Double Shine Auto Detailing – Ihr Spezialist für Autoaufbereitung, Lackschutz, Autofolierung, Fahrzeugpflege, Werbetechnik & mehr in Lembruch

Bei Double Shine in Lembruch im Landkreis Diepholz bieten wir privaten und gewerblichen Kunden erstklassige Leistungen im Bereich der Fahrzeugaufbereitung. Unser Ziel ist dabei immer dasselbe: Das uns anvertraute Auto soll unsere Werkstatt nach dem Detailing so verlassen, als ob es gerade frisch aus dem Autohaus kommt – mit einem glänzenden und glatten Lack, perfekten Details und dem typischen Geruch nach Neuwagen im Innenraum.

Als einziger Betrieb in der Region sind wir außerdem auf die Versiegelung mittels Lackschutzfolie spezialisiert und können Ihnen exklusiv diese Leistung zum Schutz Ihres Fahrzeuges anbieten.

Lackaufbereitung

Wir führen Lackkorrekturen durch und verleihen Ihrem Wagen maximalen Glanz sowie nachhaltigen Lackschutz – auch bei Neuwagen!

Autofolierung

Mit einem Car Wrapping kann das Aussehen des Autos ganz einfach nach Ihren Wünschen verändert werden. Die Folierung schützt den Originallack außerdem umfassend & zuverlässig.

Lackversiegelung

Neuwagen besitzen in der Regel keinen speziellen Fabrikschutz für den Lack, Felgen und Innenraum – mit unserer Lackversiegelung tragen wir zum Werterhalt Ihres neuen Autos bei.

Lackschutz

Mit einer Lackschutzfolie aus Polyurethan verleihen wir Ihrem Fahrzeug eine zweite Haut, die effektiven Schutz vor äußeren Einflüssen wie etwa Steinschlägen bietet.

Lederservice

Wir führen Lederreparaturen sowie eine gründliche Reinigung Ihres Autoleders durch, sodass dieses wieder wie neu aussieht. Die Behandlung verlängert außerdem die Lebensdauer der Lederpolster.

Innenraumreinigung

Absaugen, shampoonieren und intensiv reinigen: Wir verwenden ausgewählte Reinigungsmittel, um den Innenraum Ihres Autos zu pflegen und zu versiegeln.

Scheibentönung

Getönte Scheiben sehen nicht nur elegant aus, sondern bieten auch viele praktische Vorteile, wie etwa Sichtschutz und Schutz vor Sonneneinstrahlung.

Werbetechnik

Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Marketing-Reichweite zu steigern: Mit unseren hochwertigen Folien können wir Ihre Werbung auf jedem Fahrzeugtypen anbringen.

Unsere Features zur Leistungsübersicht

Haben Sie keine Zeit? Lassen Sie sich auch außerhalb unserer Öffnungszeiten beraten. Dazu vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Ansprechpartner. Rufen Sie einfach an oder schicken Sie eine E-Mail.

Lassen Sie sich auch außerhalb unserer Öffnungszeiten beraten. Dazu vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Ansprechpartner. Rufen Sie einfach an oder schicken Sie eine E-Mail. Sie wollen eine neue Autofolierung vornehmen lassen? Wir verwenden nur beste Materialien für unsere Arbeiten, von besten Produzenten auf dem Markt. Die untenstehende Liste zeigt unsere Lieferanten.

Wir verwenden nur beste Materialien für unsere Arbeiten, von besten Produzenten auf dem Markt. Die untenstehende Liste zeigt unsere Lieferanten. Wollen Sie Ihr Traumfahrzeug immer im Neuzustand haben? Wir beraten Sie gerne! Wir möchten auch Sie als zufriedenen Kunden gewinnen, und Ihnen mit unserem Wissen und unserer Erfahrung zur Seite stehen.

Erhalten Sie Einblick in unser Unternehmen Video abspielen

In unserer Galerie können Sie sich einen Eindruck von unseren erstklassigen Arbeiten in den Bereichen Auto Detailing und Autoaufbereitung verschaffen. Bei Fragen aller Art rufen Sie uns einfach an unter der 0162 / 27 53 88 7 oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht via Kontaktformular.

Gerne verleihen wir in unserer Werkstatt in Lembruch auch Ihrem Fahrzeug einen eleganten und frischen Look: Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und Ihre Herausforderung!

Double Shine Inh. Pawel Kubik

49459 Lembruch

Telefon: 0162 / 27 53 88 7

E-Mail: info@double-shine.de

Internet: www.reinigungsdienste-diehl.de