Bei uns erhalten Sie seit 1951 alle Leistungen einer ARAL-Tankstelle in bester Qualität – und das 24 Stunden am Tag an 365 Tagen im Jahr. Ob Kraftstoff für Ihren Wagen, ein Snack für den kleinen Hunger aus unserem Shop oder leckere Burger und Schnitzel in unserem Burgerrestaurant, bei uns finden Sie alles an einem Ort.

Eine Adresse für alles – tanken, essen und sein Auto waschen lassen

Tankstelle und Shop: Seit 1951 können Sie sich auf unsere ARAL-Tankstelle 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr verlassen. Ob Diesel, Benzin oder LPG Gas, bei uns tanken sowohl Pkw als auch Lkw den passenden Kraftstoff. In unserem Shop haben Sie die Wahl zwischen gekühlten Getränken, Süßigkeiten, Bier, Zeitschriften, Geschenkartikeln wie Blumen und noch vielem weiteren mehr.

Burgerrestaurant: Unser großes Burgerrestaurant zieht Burger-Fans genauso an wie Schnitzel-Feinschmecker. Das hochwertige Fleisch beziehen wir aus der Bielefelder Fleischerei Sander und sorgen so für einen Frische-Genuss. Unser abwechslungsreiches Menü hält sowohl für den kleinen als auch für den großen Hunger verschiedene Leckereien und Kaffeespezialitäten bereit.

Waschanlage: Bringen Sie Ihr Fahrzeug zum Glänzen und gönnen Sie Ihrem Auto eine Super-SofTecs-Wäsche. In unserer modernen Waschanlage bieten wir Ihnen von der Basiswäsche über die Glanzschutzpflege bis hin zur Premiumwäsche alles rund um ein strahlend sauberes Auto. Für besondere Sauberkeit erledigt unser Team die gründliche Innen- sowie Außenwäsche persönlich.

Kontaktieren Sie Ihre ARAL-Tankstelle

Sie haben Fragen zu den vielen verschiedenen Leistungen unserer ARAL-Tankstelle in Bielefeld? Dann kontaktieren Sie unser freundliches Team und wir helfen Ihnen gerne weiter. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Ihr Team von Aral Wistinghausen

Aral-Tankstelle Markus Wistinghausen

Paderborner Str. 324

33689 Bielefeld

Telefon: 05205 / 98 40 40

Telefax: 05205 / 98 40 50

E-Mail: info@aral-wistinghausen.de

Internet: www.aral-wistinghausen.de