Kampfsport für mehr Ausdauer, Kraft und Konzentration

Seit 1990 vermittelt die Bielefelder-Kampfsport-Schule mit Freude und Spaß verschiedene Kampfkünste, die die Gesundheit und das Selbstwertgefühl steigern. In einem familiären Umfeld begeistert unser kompetentes Trainerteam Groß und Klein für die Kampfkünste. Ob als Freizeit- oder Leistungssport – unser Angebot umfasst eine große Auswahl und für jeden Sportler findet sich das passende Programm. Zu unseren Leistungen gehören:

Sie wissen nicht, für welchen Kampfsport Sie sich entscheiden sollen? Dann sprechen Sie unsere freundlichen Trainer an und wir beraten Sie ausführlich. Oder entscheiden Sie sich für ein kostenloses Probetraining – testen Sie eine Woche unverbindlich unsere Kampfsport-Schule. Unser Angebot ist als Einzel-, Gruppentraining, Firmenevent und vieles mehr buchbar.

Taekwondo, Kickboxen und mehr zur Stressreduktion

Jeder Kampfsport zeichnet sich durch spezielle Schwerpunkte und Fähigkeiten aus. Ein Aspekt ist jedoch allen gemein: der Respekt vor dem Gegenüber und die kontrollierte Ausübung der unterschiedlichen Techniken. Die zahlreichen Disziplinen beinhalten viele Vorteile für ein besseres Befinden. Sie halten in Bewegung und stärken den ganzen Körper – zusätzlich fördern sie das Selbstbewusstsein und das Herz-Kreislauf-System.

Reduzieren Sie Stress und entscheiden Sie sich für mehr Wohlbefinden und die Bielefelder-Kampfsport-Schule! Wir haben auch individuelle Angebotefür Firmen, Schulen und Familien. Sie möchten lieber von einem Personal Coach trainiert werden? Dann buchen Sie Einzelstunden – wir freuen uns über Ihre Anfrage!

Kleine Helden ganz groß – Spaß, Fairness und Selbstvertrauen

Für Kinder eignet sich das Erlernen eines Kampfsports besonders: Denn sie eignen sich schon in frühen Jahren strukturierte Abläufe, klare Regeln und gegenseitigen Respekt an. Sie entdecken und erfahren ihre eigenen Stärken. Unser Training ist ein altersgerechtes Sportprogramm, dass körperlich-sportliche Grundlagen in den Bereichen Ausdauer, Kraft und Koordination in einer lockeren und freudigen Atmosphäre schafft. Des Weiteren werden Teamgeist und Selbstbewusstsein erlernt. Der Unterricht wechselt zwischen Bewegungs- und Konzentrationsübungen, um die Kinder optimal zu fördern.

Sie wünschen sich weitere Informationen zu unserer Kampfkunstschule in Bielefeld? Dann rufen Sie uns unter 0521 / 801 882 80 an und wir nehmen uns gern ausreichend Zeit für Ihre Fragen.

Ihr Team der Bielefelder-Kampfsport-Schule

Bielefelder Kampfsport Schule

Inh. Hubert Mayr

Werther Strasse 274, 33619 Bielefeld

Telefon: 0521 / 801 882 80

E-Mail: info@bielefelder-kampfsport-schule.de

Internet: www.bielefelder-kampfsport-schule.de